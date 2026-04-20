Life Secrets: ఈ మూడు విషయాల్లో సిగ్గుపడితే.. జీవితంలో ఎదగలేరు..!
Life Secrets: జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలనే కోరిక చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే చాలా మంది తమ బద్ధకం, సిగ్గు కారణంగా జీవితంలో వచ్చే చాలా అవకాశాలను పోగొట్టుకుంటారని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు.
ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక విషయంలో ఒక టాలెంట్ ఉంటుంది. అయితే, చాలా మంది తమలో టాలెంట్ ఉన్నా కూడా దానిని బయటపెట్టడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు.చాలా అవకాశాలను సిగ్గు కారణంగా పోగొట్టుకునేవారు కూడా ఉంటారు. మరీ ముఖ్యంగా మూడు విషయాల్లో సిగ్గుపడినా, బద్ధకం చూపించినా.. జీవితంలో ఏదీ సాధించలేరు అని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. మరి, చాణక్య నీతి ప్రకారం ఏ విషయాల్లో సిగ్గుపడకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
1.డబ్బు సంపాదించడం...
సంపద మానవ జీవితానికి మూలం అని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. నిజాయితీగా, కష్టపడి పని చేయడం ద్వారా డబ్బు సంపాదించడానికి ఏరోజూ సిగ్గు పడకూడదు. ఇలాంటి విషయంలో చాలా మంది ఇతరుల అభిప్రాయాలకు భయపడి చాలా మంది పని చేయడానికి, కొత్త అవకాశాలను అంగీకరించడానికి సంకోచిస్తూ ఉంటారు. చాణక్యుని ప్రకారం, సిగ్గు కారణంగా డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలను కోల్పోయిన వ్యక్తి జీవితాంతం కష్టపడతాడు. కష్టపడి, తెలివితేటలతో సంపాదించిన సంపద ఆనందాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా. కుటుంబానికీ, సమాజానికి కూడా ప్రయోజనం కలిగిస్తుంది.
చదువు,కొత్త విషయాలు నేర్చుకునే విషయంలో...
చదువు ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక ఆభరణం లాంటిది. విద్యను అభ్యసించడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు. వయసు ఎంతైనా సరే, నేర్చుకోవాలనే తపనతో చాలా చురుకుగా ఉండాలి. అలా కాకుండా.. ఏదైనా కొత్త విద్య నేర్చుకోవడానికి సిగ్గుపడితే.. జీవితంలో ముందుకు వెళ్లలేరు.అలా కాకుండా.. వయసుతో సంబంధం లేకుండా జీవితానికి ఉపయోగపడేవి నేర్చుకునేవాళ్లు జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. వారు మరింత ఎదగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
ఆహారం..
ఆచార్య చాణక్యుని ప్రకారం, ఆకలి అనేది ఒక సహజమైన అవసరం. శరీరానికి శక్తిని, జీవాన్ని ఇచ్చేది ఆహారమే. కానీ చాలా మంది ఇతరుల ముందు తినడానికి సంకోచిస్తారు. లేదా ఇబ్బందిపడతారు. కడుపు నిండనప్పుడు తినడానికి సంకోచించడం మూర్ఖత్వం అని చాణక్యుడు అన్నాడు. ఇది శరీరానికి, ఆరోగ్యానికి కూడా హానికరం.