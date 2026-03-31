Smart TV: డ్యామేజ్ అవ్వకుండా టీవీ ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలుసా?

టీవీని శుభ్రం చేయడానికి ముందు దానిపై ఉన్న దుమ్ము దులపాలి. దానికి కూడా మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్ వాడాలి. దీని వల్ల స్క్రీన్ పై గీతలు పడవు.
స్క్రీన్పై వేలిముద్రలు లేదా మరకలు ఉంటే, క్లాత్ను గోరువెచ్చని నీటితో తడిపి, నెమ్మదిగా తుడవాలి.
ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటుంది. టీవీ స్క్రీన్పై నేరుగా నీళ్లు లేదా క్లీనర్ స్ప్రే చేయకూడదు.
మైక్రోఫైబర్ క్లాత్తో శుభ్రం చేస్తే, మీ టీవీ ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ కొత్తదానిలా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
