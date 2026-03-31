Smart TV: డ్యామేజ్ అవ్వకుండా టీవీ ఎలా శుభ్రం చేయాలో తెలుసా?

life Mar 31 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:pexels.com
ఎలాంటి క్లాత్ వాడాలంటే...

టీవీని శుభ్రం చేయడానికి ముందు దానిపై ఉన్న దుమ్ము దులపాలి. దానికి కూడా మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్ వాడాలి. దీని వల్ల స్క్రీన్ పై గీతలు పడవు. 

Image credits: Gemini AI
నెమ్మదిగా తుడవండి

స్క్రీన్‌పై వేలిముద్రలు లేదా మరకలు ఉంటే, క్లాత్‌ను గోరువెచ్చని నీటితో తడిపి, నెమ్మదిగా తుడవాలి.

Image credits: Gemini AI
గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం

ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒకటుంది. టీవీ స్క్రీన్‌పై నేరుగా నీళ్లు లేదా క్లీనర్ స్ప్రే చేయకూడదు.

Image credits: Gemini AI
టీవీ ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది

మైక్రోఫైబర్ క్లాత్‌తో శుభ్రం చేస్తే, మీ టీవీ ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ కొత్తదానిలా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

Image credits: Gemini AI

