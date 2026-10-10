Kitchen Hacks: ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు కలిపి నిల్వ చేయకూడదా? చేస్తే ఏమవుతుంది?
Kitchen Hacks: సాధారణంగా చాలామంది ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలను ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. వాటిని ఒకే చోట నిల్వచేస్తుంటారు. కానీ ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు కలిపి నిల్వచేయడం మంచిది కాదట. ఎందుకో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపల నిల్వ విధానం
సాధారణంగా ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని చాలామంది ఎక్కువ మొత్తంలో ఒకేసారి కొనుగోలు చేసి కిచెన్ లో నిల్వ చేస్తుంటారు. అయితే వీటిని ఒకే బుట్టలో లేదా ఒకే సంచిలో కలిపి ఉంచడం మంచిది కాదని మీకు తెలుసా? ఇలా చేయడం వల్ల బంగాళాదుంపలు, ఉల్లిపాయలు త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశంలో, గాలి సరిగా తగలని చోట వీటిని కలిపి నిల్వ చేస్తే మొలకలు రావడం, మెత్తబడటం, కుళ్లిపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. మరి వీటిని ఎలా నిల్వ చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రెండింటిని కలిపి ఎందుకు నిల్వచేయకూడదు?
ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలు నిల్వ చేసే విధానంలో కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు అవసరం. బంగాళాదుంపలకు మొలకలు రావచ్చు. అలాగే ఉల్లిపాయలు తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మెత్తబడటం లేదా బూజు పట్టడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ఈ రెండింటినీ ఒకే సంచిలో లేదా మూసివేసిన డబ్బాలో ఉంచితే తేమ పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా బంగాళాదుంపలు తడిగా ఉన్నప్పుడు వాటి నుంచి వచ్చే తేమ ఉల్లిపాయలను పాడుచేయవచ్చు. అందుకే వీటిని విడివిడిగా, పొడిగా, గాలి బాగా ప్రసరించే ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయడం ఉత్తమం.
కలిపి ఉంచితే ఏమవుతుంది?
వేడి, తేమ ఎక్కువగా ఉన్న వంటగదుల్లో ఉల్లిపాయలు, బంగాళాదుంపలను కలిపి ఉంచడం వల్ల బంగాళాదుంపలు త్వరగా మొలకెత్తవచ్చు లేదా మెత్తబడవచ్చు. కాబట్టి మొలకలు రాకుండా ఉండాలంటే ఉల్లిపాయల నుంచి దూరంగా ఉంచడం ఒక్కటే సరిపోదు. బంగాళాదుంపలను చల్లగా, చీకటిగా, పొడిగా, గాలి ప్రసరించే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మి, అధిక వేడి తగలకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అవి ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉంటాయి.
ఉల్లిపాయలు నిల్వ చేసే విధానం
ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే వాటిని పొడిగా, చల్లగా, గాలి బాగా ప్రసరించే ప్రదేశంలో ఉంచాలి. గాలి చొరబడని ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో ఉంచడం కంటే గాలి వెళ్లే బుట్టలు, మెష్ బ్యాగులు లేదా రంధ్రాలున్న నిల్వ పాత్రలు ఉపయోగించడం మంచిది. ఉల్లిపాయలను నిల్వ చేసే ముందు వాటిని కడగకూడదు. వాటిపై తేమ ఉంటే త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఉల్లిపాయల్లో ఏదైనా మెత్తబడినా, బూజు పట్టినా లేదా కుళ్లిన వాసన వచ్చినా దాన్ని వెంటనే తీసేయాలి.
బంగాళాదుంపలు నిల్వ చేసే విధానం
బంగాళాదుంపలను ప్రత్యక్ష వెలుతురు తగలని, చల్లగా, పొడిగా ఉండే ప్రదేశంలో నిల్వ చేయాలి. వాటిని ప్లాస్టిక్ కవర్లలో గాలి ఆడకుండా మూసి ఉంచకూడదు. గాలి ప్రసరించే బుట్ట లేదా రంధ్రాలున్న సంచిని ఉపయోగించవచ్చు. నిల్వ చేయడానికి ముందు బంగాళాదుంపలను కడగకూడదు. వాటిపై మట్టి ఉంటే పొడిగా ఉన్నప్పుడే మెల్లగా తొలగించాలి. దెబ్బతిన్నవి, కోసుకుపోయినవి లేదా తడిగా ఉన్నవాటిని ఎక్కువకాలం నిల్వ చేయకుండా ముందుగా వాడుకోవడం మంచిది. బంగాళాదుంపలు పచ్చగా మారితే వాటిలో గ్లైకోఆల్కలాయిడ్లు అనే సహజ పదార్థాలు, ముఖ్యంగా సోలనిన్, పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి పచ్చగా మారిన, చేదుగా ఉన్న లేదా ఎక్కువగా మొలకెత్తిన బంగాళాదుంపలను వాడకపోవడం మంచిది.