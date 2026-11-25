Kids Names: మీ పిల్లలకు అందమైన పేర్లు.. ఇవన్నీ మన దేశంలోనే నదుల పేర్లే
Rivers: మీ ఇంట్లో పుట్టిన చిన్నారులకు అందమైన పేరు కోసం వెతుకుతున్నారా? ఇక్కడ మేము కొన్ని పేర్లు ఇచ్చాము. ఇవన్నీ మనదేశంలో ప్రవహిస్తున్న నదుల పేర్లే. వినేందుకు ఎంతో అందంగా, చక్కగా ఉంటాయి.
పిల్లలకు అందమైన పేర్లు
పుట్టబోయే పిల్లలకు అర్థవంతమైన, వినడానికి కొత్తగా ఉండే పేర్లు పెట్టాలని తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. సాధారణంగా గంగ, యమున, నర్మద లాంటి నదుల పేర్లు మనకు బాగా పరిచయమే. కానీ నేటి కాలానికి తగ్గట్టుగా, పలకడానికి సులువుగా ఉండేలా భారతీయ నదులు, నీటితో ముడిపడిన మరికొన్ని ఆధునిక పేర్లు ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
అమ్మాయిల కోసం పేర్లు
జాహ్నవి: గంగా నదికి మరో పేరు.
యామి: యమునా నది ప్రేరణతో వచ్చిన చిన్న, ఆధునిక పేరు.
కావేరి: దక్షిణ భారతదేశంలోని ప్రముఖ నది పేరు.
అలకనంద: హిమాలయాల నుంచి ప్రవహించే పవిత్ర నది పేరు.
రేవా: నర్మదా నదికి గల మరో ప్రత్యేకమైన పేరు.
క్షిప్ర: మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిని నగరంతో ముడిపడి ఉన్న ప్రసిద్ధ నది పేరు.
మహి: భారతదేశంలోని ప్రధాన నదులలో ఒకటి; పలకడానికి ఎంతో సులభమైన పేరు.
తీస్తా: సిక్కిం, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో ప్రవహించే నది పేరు.
తాపి: భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన నదులలో ఒకటి; చిన్నగా, అందంగా ఉండే పేరు.
అబ్బాయిల కోసం పేర్లు
సుజల్: స్వచ్ఛమైన, నిర్మలమైన నీరు అని అర్థం.
నీర్: నీరు అని అర్థం వచ్చే రెండు అక్షరాల ఆధునిక పేరు.
రవి: పంజాబ్ ప్రాంతపు ప్రముఖ నది పేరు, సూర్యుడు అనే అర్థం కూడా ఉంది.