Lemons: ఇలా చేస్తే.. నిమ్మకాయ నుంచి రసం ఎక్కువ వస్తుంది.. 10 సెకన్లు చాలు..!
Lemons: తాజా నిమ్మకాయలు కొని ఫ్రిజ్ లో పెట్టినా కూడా.. నాలుగు రోజులకే అది రాయిలా మారిపోతుంది. ఆ కాయల నుంచి ఎంత కష్టపడినా చుక్క రసం కూడా రాదు. కానీ, ఓ చిన్న చిట్కా ఫాలో అయితే.. రసం అంతా బయటకు వస్తుంది..
నిమ్మకాయ..
వంటింట్లో మనం రెగ్యులర్ గా వాడే వాటిలో నిమ్మకాయలు ముందు వరసలో ఉంటాయి. మార్కెట్లో తాజా నిమ్మకాయలు కొని ఫ్రిజ్ లో పెట్టినా కూడా అవి వెంటనే రాళ్లలాగా గట్టిగా మారిపోతూ ఉంటాయి. ఎంత బలంగా పిండినా నాలుగు చుక్కలు కూడా రసం రాక ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. కానీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక సింపుల్ 'మైక్రోవేవ్ చిట్కా' ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. కేవలం 10-15 సెకన్ల పాటు నిమ్మకాయను పెడితే చాలు.. లోపల ఉన్న రసమంతా సులభంగా బయటకు వస్తుందా? ఈ చిట్కా ఏంటో చూద్దాం...
నిమ్మకాయను మైక్రోవేవ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది?
నిమ్మకాయ లోపల రసంతో.. వాటి చుట్టూ సున్నితమైన పొరలు ఉంటాయి. మైక్రోవేవ్లో కొద్దిసేపు వేడి తగలగానే ఆ పొరలు మెత్తబడి, కాయ కాస్త మృదువుగా మారుతుంది. మైక్రోవేవ్ చేయడం వల్ల నిమ్మకాయలో కొత్తగా రసం పుట్టదు కానీ, లోపలే చిక్కుకుపోయిన రసమంతా ఎలాంటి కష్టం లేకుండా సులభంగా బయటకు రావడానికి ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది.
నిమ్మకాయ నుంచి ఎక్కువ రసం తీయడం ఎలా?
ముందుగా నిమ్మకాయను శుభ్రంగా కడిగి, ఒక మైక్రోవేవ్-సేఫ్ ప్లేట్లో ఉంచండి. దానిని కేవలం 10 నుంచి 15 సెకన్ల పాటు మాత్రమే మైక్రోవేవ్ చేయండి.నిమ్మకాయ పరిమాణం, మైక్రోవేవ్ పవర్ను బట్టి సమయం కాస్త మారవచ్చు. బయటకు తీశాక చేతికి పట్టడానికి వీలుగా కొద్దిగా చల్లారనివ్వండి. ఇప్పుడు నిమ్మకాయను కిచెన్ కౌంటర్పై పెట్టి, అరచేతితో కాస్త ఒత్తిడిస్తూ గుండ్రంగా దొర్లించండి. ఆ తర్వాత కాయను సగానికి కోసి పిండితే, రసమంతా చుక్క కూడా మిగలకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అయితే, నిమ్మకాయను మరీ ఎక్కువ సేపు మైక్రోవేవ్ చేయకూడదు. అది మరీ వేడిగా కాకుండా, కేవలం గోరువెచ్చగా మాత్రమే ఉండాలి.
ఈ చిట్కా నిజంగా పనిచేస్తుందా?
ఖచ్చితంగా పనిచేస్తుంది! ముఖ్యంగా ఫ్రిజ్లో పెట్టి గట్టిపడిపోయిన నిమ్మకాయల విషయంలో ఈ ట్రిక్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వేడి తగలగానే కాయ మెత్తగామారుతుంది. కాబట్టి, చేతికి ఎక్కువ శ్రమ లేకుండానే సులభంగా రసం పిండవచ్చు. అయితే, నిమ్మకాయ తాజాదనం, దాని రకం, పరిమాణంపై కూడా రసం ఆధారపడి ఉంటుంది. మరీ ఎండిపోయిన నిమ్మకాయను మైక్రోవేవ్ చేసినంత మాత్రాన అద్భుతాలు జరగవు.
మైక్రోవేవ్ లేకపోతే ఏం చేయాలి?
ఒకవేళ మీ ఇంట్లో మైక్రోవేవ్ లేకపోయినా లేదా వాడటం ఇష్టం లేకపోయినా, నిమ్మకాయను కోయడానికి ముందు కిచెన్ కౌంటర్పై పెట్టి అరచేతితో గట్టిగా ఒత్తుతూ 15-20 సెకన్ల పాటు దొర్లించినా లోపలి పొరలు వదులై రసం సులభంగా వస్తుంది. మొత్తానికి, ఇది ఎలాంటి హంగులు లేని ఒక స్మార్ట్ కిచెన్ హ్యాక్. నెక్స్ట్ టైమ్ నిమ్మకాయ పిండేటప్పుడు ఈ సింపుల్ చిట్కాను ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి.