Induction Cooktops: గ్యాస్ సిలిండర్ టెన్షన్ లేకుండా చవకగా ఈ ఇండక్షన్ స్టవ్ కొనేయండి
Induction Cooktops: దేశంలో గ్యాస్ కొరత మొదలైపోయింది. ఇరాన్ ఇజ్రాయెట్ యుద్ధం ఎఫెక్ట్ మన గ్యాస్ పై పడింది. ఇలా గ్యాస్ కోసం టెన్షన్ పడేబదులు కరెంట్ స్టవ్ కొనుక్కుంటే మంచిది. ఇక్కడ బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టవ్ ల గురించి ఇచ్చాము.
గ్యాస్ కొరత వచ్చేసింది
దేశవ్యాప్తంగా ఎల్పీజీ (LPG) గ్యాస్ కొరత ఇబ్బంది పెడుతోంది. అందుకే చాలా హోటల్స్, హాస్టల్స్ కొన్ని ఆహారాలను వండడం ఆపేశారు. సింపుల్ తక్కువ సమయంలో అయిపోయే వంటలే వండుతున్నారు. కానీ ఇంట్లో అలా కుదరదు కదా. ఇంటిల్లిపాదికి చక్కటి రుచికరమైన ఆహారం వండాల్సిందే. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల గ్యాస్ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. కాబట్టి ఎలాంటి టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా చవకగా వచ్చే కరెంట్ స్టవ్ కొన్నారంటే గ్యాస్ బాధే లేకుండా వండేసుకోవచ్చు. మార్కెట్లో రకరకాల ఇండక్షన్ కుక్టాప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిలో ఏది కొనాలి, ఏ బ్రాండ్ మంచిది అనే సందేహం ఉందా? ఇక్కడ మేము చవకగా వచ్చే బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టవ్ ల గురించి ఇచ్చాము.
బెస్ట్ ఇండక్షన్ స్టవ్ లు
భారత మార్కెట్లో ప్రెస్టీజ్ (Prestige), ఫిలిప్స్ (Philips), పిజియన్ (Pigeon), బజాజ్ (Bajaj) వంటి ఎన్నో ఉత్తమ కంపెనీలు ఇండక్షన్ స్టవ్లు ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణంగా 1200W నుంచి 2100W వరకు పవర్ కెపాసిటీతో లభిస్తాయి. వీటిలో ప్రెస్టీజ్, ఫిలిప్స్ మోడల్స్ భారతీయ వంటకాలకు అనువైన ‘ప్రీ-సెట్ మెనూలు’ఉన్నాయి. వీటితో అన్నం, చపాతీ, దోశ, ఇడ్లీ వంటివి ఒక్క బటన్తో సులభంగా చేయొచ్చు. వీటి ధర కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. వీటి ధరలు మూడు వేల రూపాయల నుంచి అయిదు వేల రూపాయలలోపు ఉంటాయి.
ఇక ఉష (Usha), హావెల్స్ (Havells), బటర్ఫ్లై (Butterfly) వంటి బ్రాండ్లు మధ్యతరగతి కుటుంబాల బడ్జెట్కు తగిన ధరల్లో ఉన్నాయి. నాణ్యత విషయంలో ఇవి కూడా మంచివే. వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గుల నుంచి రక్షణ , సులువుగా శుభ్రం చేయగల గ్లాస్ టాప్ (Glass top) వంటి ఫీచర్లు కస్టమర్లను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇవ వీటి ధరలు రెండు వేల రూపాయలు దాటి ఉంటాయి.
అతి చవక ధరలో
అన్నిటికన్నా తక్కువ ధరలో ఇండక్షన్ స్టవ్ కొనాలనుకుంటున్న వారికి వండర్చెఫ్ (Wonderchef), లైఫ్లాంగ్ (Lifelong), వి-గార్డ్ (V-Guard) వంటి బ్రాండ్లు ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. ఇవి చాలా తక్కువ కరెంట్ ని వాడి వంటను త్వరగా పూర్తి చేస్తాయి. భద్రత విషయంలోనూ ఇవి గ్యాస్ స్టవ్ల కన్నా నమ్మకమైనవి. స్టవ్పై పాత్ర లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోయే సెన్సార్లు , చైల్డ్ లాక్ (Child lock) వంటివి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి భయపడాల్సిన పనిలేదు. ఇక వీటి ధరలు 1000 రూపాయల నుంచే మొదలవుతాయి. ఎల్పీజీ కొరత ఉన్న ఈ సమయంలో, ఒక మంచి ఇండక్షన్ స్టవ్ కొనుక్కోవడం అన్నింటి కన్నా ఉత్తమం.