వయసు 30 దాటిందా..? అయితే కచ్చితంగా ఈ ఫుడ్స్ తినాల్సిందే..!
జీవితాంతం ఒకే రకమైన ఆహారం తినడం కన్నా, వయసును బట్టి తీసుకునే ఆహారాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవాలి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
మీ వయసు 30 దాటిందా..?
వయసు 30 దాటింది అంటే.. మనం ఆరోగ్యంపై మరింత ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన వయసు వచ్చింది అని అర్థం. ఎందుకంటే.. 30 దాటిన తర్వాత మన శరీరంలో హార్మోన్ల మార్పులు, మెటబాలిజయం తగ్గడం, ఎముకల బలహీనత వంటి సహజమైన మార్పులు మొదలౌతాయి. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోవడం అత్యంత అవసరం. వయసు పెరిగే కొద్దీ శరీరానికి కావాల్సిన పోషకాల రకం, పరిమాణం కూడా మారుతుంది. కాబట్టి, జీవితాంతం ఒకే రకమైన ఆహారం తినడం కన్నా, వయసును బట్టి తీసుకునే ఆహారాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. మరి, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో ఓసారి చూద్దామా..
ప్రోటీన్.. కండరాల బలం కోసం...
30 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత కండరాల బలం తగ్గకుండా ఉండేందుకు అధిక ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారం తీసుకోవాలి. గుడ్లు, చికెన్, పప్పులు, బాదం, సోయా, పెసర్లు వంటి ఆహారాలు ప్రోటీన్లకు మంచి వనరులు. అదనంగా కొవ్వు లేని పాలు, పెరుగు, పన్నీర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ప్రోటీన్ కండరాల బలాన్ని కాపాడడమే కాకుండా, శరీరానికి తగిన శక్తిని కూడా ఇస్తుంది.
ఎముకల ఆరోగ్యానికి కాల్షియం, విటమిన్ D
30 తర్వాత ఎముకలు బలహీనపడే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. కాబట్టి పాలు, పెరుగు, చీజ్, ఆకుకూరలు, చేపలు, నువ్వులు వంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలి. విటమిన్ డి మనకు సూర్య రశ్మి ద్వారా లభిస్తుంది. లేదంటే.. కొన్ని రకాల ఆహారాలు, సప్లిమెంట్ల రూపంలో తీసుకోవచ్చు. ఇది కాల్షియం శోషణకు సహాయపడుతుంది.
సిట్రస్ పండ్లు – విటమిన్ C
నిమ్మ, నారింజ, బత్తాయి, దానిమ్మ వంటి పండ్లలో విటమిన్ C పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, చర్మం మెరుపు కాపాడుతాయి. విటమిన్ C గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తుంది.
బ్రోకలీ – ఒకే కూరలో అనేక పోషకాలు
బ్రోకలీలో విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్, పొటాషియం, ఫాస్పరస్, సెలీనియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండటం వల్ల ఇది కేన్సర్ నిరోధకంగా పనిచేస్తుంది. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
వెల్లుల్లి – సహజ యాంటీబయాటిక్
వెల్లుల్లి శరీరంలో హానికరమైన బ్యాక్టీరియా, వైరస్లను ఎదుర్కొనే శక్తిని ఇస్తుంది. ఇది గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
చేపలు – ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు
సాల్మన్, మాక్రెల్, సార్డిన్ వంటి చేపలు ఒమేగా-3 లో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి, మెదడు పనితీరుకు, కంటి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి.
బాదం, చియా గింజలు
బాదం విటమిన్ E, ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం లో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. చియా గింజలు ఫైబర్, ఒమేగా-3, ప్రోటీన్ లో అధికంగా ఉంటాయి.
తేనె – సహజ శక్తి వనరు
రోజుకు రెండు టీస్పూన్ల తేనె తీసుకోవడం శరీరానికి శక్తిని, రోగనిరోధక శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది గొంతు సమస్యలు, జలుబు, దగ్గుకు సహజమైన ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.
అదనంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు...
అధికంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, షుగర్, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఉన్న ఆహారాలను తగ్గించాలి.
తగినంత నీరు తాగాలి.
రోజూ కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం చేయాలి.
మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి యోగా, ధ్యానం వంటి పద్ధతులు పాటించాలి.
30 ఏళ్ల తర్వాత ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి అనుసరించడం వల్ల వయసు పెరిగినా శరీరం చురుకుగా, మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. సరైన ఆహారం, సరైన వ్యాయామం, సరైన విశ్రాంతి – ఇవే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి రహస్యం.