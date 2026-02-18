Walking: భోజనం తర్వాత 15 నిమిషాలు నడిస్తే చాలు.. జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే..!
Walking: భోజనం చేసిన వెంటనే 15 నిమిషాలు నడిస్తే.. శరీరంలో ఊహించని మార్పులు జరుగుతాయి. నడిచేది తక్కువ సమయం అయినా.. శరీరంలో మ్యాజిక్ జరుగుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
walking
చాలా మంది వాకింగ్ చేయడానికి ఉదయం లేదా సాయంత్రం మాత్రమే సరైన సమయం అని ఫీలౌతూ ఉంటారు. భోజనం తరవాత మాత్రం నడవడానికి ఇష్టపడరు. పొట్ట హెవీగా ఉంటుందని.. నడిస్తే కడుపులో నొప్పి వస్తుందని అనుకుంటూ ఉంటారు. తినగానే కూర్చోవడం లేదా పడుకోవడం చేస్తారు. కానీ, హెవీగా వాకింగ్ కాకుండా..జస్ట్ 15 నిమిషాలు నార్మల్ గా నడవడం వల్ల శరీరంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. చాలా రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది. మరి.. ఆ ప్రయోజనాలేంటో చూద్దాం...
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది...
భోజనం తర్వాత నడవడం వల్ల జీర్ణాశయం, ప్రేగులు ఉత్తేజితమౌతాయి. దీని వల్ల ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అవ్వడమే కాకుండా.. గ్యాస్, ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయి.
2. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ
మనం ఆహారం తిన్న తర్వాత రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు హఠాత్తుగా పెరుగుతాయి. భోజనం తర్వాత నడవడం వల్ల కండరాలు ఆ గ్లూకోజ్ను శక్తిగా వినియోగించుకుంటాయి. దీనివల్ల టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి లేదా వచ్చే అవకాశం ఉన్నవారికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది.
3. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది
భోజనం చేసిన వెంటనే కూర్చోవడం లేదా పడుకోవడం వల్ల క్యాలరీలు కొవ్వుగా మారుతాయి. అదే కొద్దిసేపు నడవడం వల్ల జీవక్రియ (Metabolism) వేగవంతమై క్యాలరీలు ఖర్చవుతాయి, ఇది బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది.
4. గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది
రెగ్యులర్గా భోజనం తర్వాత నడవడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గించడానికి , రక్తపోటును (BP) అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
5. మంచి నిద్ర పడుతుంది
రాత్రి భోజనం తర్వాత నడవడం వల్ల శరీరంలోని ఒత్తిడి తగ్గి, సెరోటోనిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. ఇది మీరు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు:
భోజనం తర్వాత పరుగెత్తకూడదు లేదా వేగంగా నడవకూడదు. కేవలం నెమ్మదిగా, హాయిగా నడవాలి (Slow Stroll). వేగంగా నడిస్తే జీర్ణక్రియకు ఆటంకం కలిగి కడుపు నొప్పి రావచ్చు. అది కూడా కనీసం 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు నడవడం ఉత్తమం. భోజనం చేసిన వెంటనే కాకుండా, ఒక 5-10 నిమిషాల తర్వాత నడక ప్రారంభించడం మంచిది.