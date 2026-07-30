Beauty Tips: అందంగా ఉండడానికి ఈ 5 చిట్కాలు ట్రై చేయండి.. మంచి రిజల్ట్స్!
Beauty Tips: అందమైన, మెరిసే చర్మం కోసం చాలామంది ఖరీదైన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, పార్లర్ ట్రీట్మెంట్స్పై వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తుంటారు. కానీ మన ఇంట్లో ఈజీగా దొరికే కొన్ని సహజ పదార్థాలతో చర్మాన్ని తాజాగా, కాంతివంతంగా ఉంచుకోవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
అందమైన చర్మం కోసం సింపుల్ చిట్కాలు
అందంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటారు. అయితే అందం కోసం ఖరీదైన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్సే వాడాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో సులభంగా లభించే కొన్ని సహజ పదార్థాలను సరైన విధంగా ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా చర్మాన్ని తాజాగా, కాంతివంతంగా ఉంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా సహజమైన హోమ్ రెమెడీస్ చర్మానికి తేమను అందించడంలో, మురికిని తొలగించడంలో, చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. మరి ఆ చిట్కాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కీర దోస ముక్కలు
కీర దోసలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది. ఎండలో ఎక్కువసేపు తిరిగిన తర్వాత లేదా ముఖం అలసిపోయినట్లు అనిపించినప్పుడు కీర దోస ముక్కలను కళ్లపై, ముఖంపై 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉంచడం వల్ల చర్మం తాజాగా అనిపిస్తుంది. చర్మం తేమను నిలుపుకోవడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా కళ్ల చుట్టూ ఉబ్బుగా కనిపించినప్పుడు చల్లని కీర ముక్కలు కొంత ఉపశమనాన్ని ఇవ్వవచ్చు. వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు ఇలా చేయడం వల్ల ముఖం ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది.
రోజ్ వాటర్
రోజ్ వాటర్ను చాలామంది సహజ టోనర్గా ఉపయోగిస్తారు. ముఖం కడిగిన తర్వాత కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ను కాటన్ సహాయంతో ముఖంపై రాసుకోవచ్చు. లేదంటే స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకుని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. ఇది చర్మానికి తాజాదనాన్ని అందించడంతో పాటు దుమ్ము, చెమట వల్ల కలిగే అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. రోజూ దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం శుభ్రంగా, తాజాగా ఉంటుంది.
అలోవెరా జెల్
అలోవెరా జెల్లో ఉండే సహజ గుణాలు చర్మానికి తేమను అందించడంలో సహాయపడతాయి. ముఖాన్ని శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత పలుచని పొరలా అలోవెరా జెల్ను రాసి కొంతసేపు ఉంచి తర్వాత కడిగేయవచ్చు. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా మారుస్తుంది. ఇంట్లో పెంచిన అలోవెరా మొక్క నుంచి తీసిన జెల్ను ఉపయోగిస్తే, అందులోని పసుపు రంగు లేటెక్స్ను పూర్తిగా తొలగించిన తర్వాత వాడడం మంచిది. సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
పసుపు, పాల ఫేస్ ప్యాక్
ఒక చిటికెడు పసుపులో కొద్దిగా పాలు కలిపి మృదువైన పేస్ట్లా తయారు చేసి ముఖానికి రాసి 10 నుంచి 15 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేయాలి. పసుపు చర్మ సంరక్షణకు సహాయపడుతుంది. పాలు చర్మానికి తేమను అందించడంలో సహాయపడతాయి.
లెమన్, హానీ ఫేస్ ప్యాక్
ఒక చెంచా తేనెలో కొన్ని చుక్కల నిమ్మరసం కలిపి ముఖానికి రాసి 10 నిమిషాల తర్వాత కడిగేయాలి. తేనె చర్మానికి తేమను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. నిమ్మరసం ఆమ్ల గుణం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి కొందరిలో మంట, ఎర్రబడటం లేదా చికాకు కలిగించవచ్చు. కాబట్టి నిమ్మరసాన్ని ఎక్కువ మోతాదులో ఉపయోగించకూడదు. ముందుగా ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ముఖానికి ఉపయోగించడం మంచిది. అలాగే ఈ ప్యాక్ ఉపయోగించిన వెంటనే ఎక్కువసేపు ఎండలోకి వెళ్లకూడదు.