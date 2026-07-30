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నవరత్నాలు పొదిగిన అందమైన జ్యూయలరీ చూసేయండి

life Jul 30 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Bluestone
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నవరత్నాల చైన్

బంగారం, నవరత్నాలు పొదిగిన అందమైన చైన్ ఇది. మెడలో వేసుకుంటే ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.

Image credits: Krishnapearls
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నవరత్నాలు చోకర్

మెడకు పట్టేలా ఉంచే నవరత్నాల చోకర్. దీనికి జతగా అందమైన చెవిపోగులు కూడా వచ్చాయి.

Image credits: curiocottage
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అందాన్ని పెంచే చోకర్

మెడకు పట్టేలా ఉండే చోకర్ చీరపై ఎంతో కళగా కనిపిస్తుంది. మధ్యలో వచ్చే కుందన్లు దీని అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి.

Image credits: curiocottage
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పెండెంట్ తో వచ్చే హారం

చక్కటి పెండెంట్ తో వచ్చే అందమైన హారం ఇది. రంగు రంగుల రాళ్లతో నిండిన హారం ఎవరికైనా నచ్చుతుంది.

Image credits: KO Jewellery
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నవరత్నాల గాజులు

చేతులు నిండుగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి నవరత్నాల గాజులు వేసుకోవాలి.

Image credits: KrishnaJewellers
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నవరత్నాల చెవిపోగులు

చెవిదిద్దులు ఎంతో చక్కగా ఉంటాయి. నవరత్నాలు నిండిన చెవిపోగులు ఇవి.

Image credits: Aham Jewellery
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సింపుల్ నవరత్నాల చైన్

పెళ్లి కాని అమ్మాయిలకు ఇలాంటి సింపుల్ నవరత్నాల చైన్ అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Carewellhospital

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