ఫ్లవర్ డిజైన్ గోల్డ్ రింగ్స్ అమ్మాయిల ఫస్ట్ ఛాయిస్ అనే చెప్పాలి. ఇలాంటి గోల్డ్ రింగ్స్ ని 5 గ్రాముల్లోపు తీసుకోవచ్చు. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ గోల్డ్ రింగ్ పెట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది. వేలుకి నిండుగా కనిపిస్తుంది. ప్రత్యేక సందర్భాలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
బ్యాండ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ రింగ్ డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది. ఈ తరం అమ్మాయిలకు ఇట్టే నచ్చేస్తుంది.
కట్ వర్క్ తో ఉన్న ఈ ట్రెడిషనల్ డిజైన్ రింగ్ ని ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇవి అందంగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
చిన్న, పెద్ద స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ హార్ట్ షేప్ రింగ్ మీకు స్టైలిష్, మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇలాంటి డిజైన్స్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి.
మీ పేరు లేదా మీకు నచ్చినవారి పేరులోని మొదటి అక్షరంతో ఇలాంటి రింగ్ ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మినిమల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ఇది మంచి ఎంపిక.
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