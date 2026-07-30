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Ear Chains: ట్రెడిషనల్, స్టైలిష్ మాటీలు.. ప్రతి పంక్షన్ కీ పర్ఫెక్ట్.!

life Jul 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Tarathi jewels
Telugu

లేయర్ ఇయర్ చైన్స్...

వీటిని మనం చెంప స్వరాలు అని పిలుస్తాం. అయితే.. పాత కాలం నాటి డిజైన్ కాదు. ట్రెండీగా కనిపిస్తారు. పూసలతో ఉన్న మూడు లేయర్ ఇయర్ చైన్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి. ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Tarathi jewels
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మువ్వల మాటీలు..

ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతున్న మాటీల డిజైన్లు ఇవి. మాటీలు ప్లెయిన్ గా లేకుండా.. మువ్వలతో ఉన్న మాటీలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. చీరల మీదకు ఇవి పెట్టుకుంటే మరింత అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Tarathi jewels
Telugu

ముత్యాల చెంప స్వరాలు..

ఈ చెంప స్వరాలు కాస్త హెవీగా ఉన్నా.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి. ఒక లైన్ ముత్యాలతో ఉంటే.. కింద మొత్తం బంగారు, పూసల కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది. చీరల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Tarathi jewels
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మువ్వల మాటీలు..

ఈ మాటీలు కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి.  ఆకు డిజైన్ లో  మాటీలు ఉండగా.. దాని చుట్టూ మువ్వలు ఉన్నాయి. ఇలాంటివి చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Tarathi jewels
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జుంకా మాటీలు...

ఈ చెంప స్వరాలు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి. రెండు లైన్ల  ఈ ఇయర్ చైన్స్ కి.. కింద జుంకాలు వేలాడ దీసి ఉంటాయి. ఆ జుంకాలు ఊగుతూ చాలా బాగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: Tarathi jewels
Telugu

కాసుల మాటీలు..

ఇది కూడా మూడు లేయర్ల చెంప స్వరాలు. రెండు లేయర్లు సింపుల్ గా ఉన్నా,  కింద లైన్ కి కాసులు వేలాడి ఉంటాయి.  ఇవి చాలా హెవీ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: Tarathi jewels
Telugu

రంగు రాళ్ల చెంపస్వరాలు..

ఇవి కాస్త సింపుల్ అండ్ క్లాసీ లుక్ అందిస్తాయి. రంగు రంగు రాళ్ల డిజైన్ కి.. కింద మువ్వలు వేలాడి కనపడతాయి. చాలా గ్రేస్ ఫుల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Tarathi jewels
Telugu

డిఫరెంట్ లుక్ ఇచ్చే మాటీలు..

ఇప్పటి వరకు మీరు ఇలాంటి మాటీల డిజైన్లు చూసి ఉండరు. ఇవి… చాలా డిఫరెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. చాలా క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.  అందంగా కనపడతారు.

Image credits: Tarathi jewels

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