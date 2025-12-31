New Year Muggulu: అందమైన ముగ్గుల డిజైన్లు మీకోసం, న్యూఇయర్ కోసమే ఇవి
New Year Muggulu: కొత్త ఏడాదిలో హ్యాపీ న్యూఇయర్ ముగ్గుల కోసం వెతుకుతున్నారా? ఇక్కడ కొన్ని ముగ్గుల డిజైన్లు ఇచ్చాము. ఇవి న్యూ ఇయర్ కు స్వాగతం పలికేందుకు సరైన రంగోలీలు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీటిలో ఏదో ఒకటి నేర్చుకుని ఈరోజు వేసేయండి.
Image Credit : Rang Kaa Rangoli/Youtube
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ముగ్గులు
ముగ్గులోనే హ్యాపీ న్యూఇయర్ అని వచ్చేలా వేయాలనుకుంటే ఈ ముగ్గు మీకు సరైనది. రంగుల హరివిల్లులాంటి ఈ ముగ్గులోనే సందేశం కూడా ఉంటుంది.
Image Credit : Rang Kaa Rangoli/Youtube
నెమలి ముగ్గు
ముగ్గుల్లో నెమలి ముగ్గులకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. నెమలి పింఛం రంగులే ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. మీకు ఈ ముగ్గు నచ్చితే నేర్చేసుకోండి.
Image Credit : Tej rangoli/Youtube
పద్మం ముగ్గు
మధ్యలో పద్మం, చుట్టూ పువ్వులూ, ఆకులతో వేసి ఈ ముగ్గు చూడముచ్చటగా ఉంటుంది. చుక్కలు లేకుండా సింపుల్ గా వేసేయవచ్చు.
Image Credit : Tej rangoli/Youtube
సింపుల్ గా వేసేలా
పెద్ద ముగ్గులు వేయలేని వారు ఈ సింపుల్ ముగ్గును ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇందులో హ్యాపీ న్యూఇయర్ అని రాసి ఉంటుంది కాబట్టి… ప్రత్యేకంగా పక్కన రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
