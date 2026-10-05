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- Train Journey: సముద్రం మధ్యలో రైలు ప్రయాణం చేశారా? మన దేశంలో ఈ రైలు ఎక్కడ ప్రయాణిస్తుందంటే..
Train Journey: సముద్రం మధ్యలో రైలు ప్రయాణం చేశారా? మన దేశంలో ఈ రైలు ఎక్కడ ప్రయాణిస్తుందంటే..
Train Journey: ఇప్పటి వరకు రైలు ప్రయాణం చాలా మంది చేసుంటారు. కానీ, సముద్రం మధ్యలో ప్రయాణించే రైలు ఎప్పుడైనా ఎక్కారా? ఈ రైలు మన దేశంలో ఎక్కడ ప్రయాణిస్తుంది..?
అద్భుతమైన రైలు ప్రయాణం..
రైలు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కిటికీలో నుంచి చూస్తుంటే.. చెట్లు, పుట్టలు, నగరాలు చాలా కనిపిస్తాయి. కానీ, ఏకంగా సముద్రం మీద నిర్మించిన రైలు పట్టాలపై ప్రయాణిస్తూ, రెండు వైపులా కేవలం అలలు మాత్రమే కనిపిస్తే ఆ మజానే వేరు. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన, సాహసంతో కూడిన సముద్ర ప్రయాణాన్ని అనుభవించాలంటే మనం తమిళనాడులోని రామేశ్వరం వెళ్లాల్సిందే. మిగిలిన రైలు ప్రయాణాల కంటే... ఈ రైలు ప్రయాణం ఎందుకు భిన్నంగా ఉంటుంది?
సముద్రంపై బ్రిడ్జ్...
రామేశ్వరం అనేది భూభాగానికి దూరంగా సముద్రం మధ్యలో ఉన్న ఒక అందమైన ద్వీపం. దీనిని మెయిన్ ల్యాండ్తో కలపడమే ఈ వంతెన ప్రత్యేకత. 2025లో ప్రారంభమైన ఈ కొత్త పాంబన్ బ్రిడ్జ్ 2.07 కిలోమీటర్ల పొడవుతో సముద్రంపై నిర్మించారు. ఇది మన దేశంలోనే మొట్టమొదటి వెర్టికల్-లిఫ్ట్ రైల్వే సీ బ్రిడ్జ్. అంటే, పెద్ద నౌకలు వచ్చినప్పుడు ఈ వంతెన మధ్య భాగం ఆటోమేటిక్గా పైకి లేస్తుంది.
ఓడల కోసం నింగికి లేచే వంతెన!
ఈ బ్రిడ్జ్లో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే అసలు విషయం ఇక్కడే ఉంది. పాంబన్ జలసంధి గుండా నిత్యం పెద్ద నౌకలు, పడవలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. రైలు పట్టాలు ఎల్లప్పుడూ కిందనే ఉంటే పెద్ద ఓడలు వెళ్లడం అసాధ్యం. అందుకే, ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టడానికి వంతెన మధ్యలో 72.5 మీటర్ల పొడవైన ప్రత్యేక లిఫ్ట్ స్పాన్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఏదైనా నౌక వెళ్లాల్సి వస్తే, ఈ మధ్య భాగం ఏకంగా 17 మీటర్ల ఎత్తు వరకు పైకి లేస్తుంది. ఓడ దాటిపోయిన తర్వాత, ఆ భాగం మళ్లీ యథాస్థానానికి వచ్చి రైళ్లు వెళ్లడానికి అనుకూలంగా మారుతుంది.
110 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన పాత పాంబన్ బ్రిడ్జ్
ఈ ఆధునిక వంతెన వెనుక ఒక గొప్ప చరిత్ర కూడా ఉంది. దీనికి ముందున్న పాత పాంబన్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ను బ్రిటీష్ హయాంలో 1914లో ప్రారంభించారు. దాదాపు 110 సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రాంతానికి ఇది ఏకైక జీవనాడిలా నిలిచింది. సముద్రపు ఉప్పు గాలి, భీకరమైన తుఫాన్లు, బలమైన ఈదురు గాలులను సైతం లెక్కచేయకుండా శతాబ్దానికి పైగా సేవలు అందించింది. కాలానికి తగినట్లుగా ఆధునిక అవసరాలు పెరగడంతో, పాత వంతెనకు ఉత్తరంగా కేవలం 27 మీటర్ల దూరంలో ఈ అత్యాధునిక కొత్త బ్రిడ్జ్ను నిర్మించారు.
కిటికీ పక్కన కూర్చుని చూస్తే...
ఈ రూట్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు దొరికే అనుభూతి జీవితంలో మర్చిపోలేనిది. రైలు ఒక్కసారి వంతెనపైకి ప్రవేశించగానే, కిటికీలోంచి బయటికి చూస్తే రెండు వైపులా అంతులేని నీలి సముద్రం, కింద కదిలే అలలు, ముఖానికి తగిలే చల్లటి సముద్రపు గాలి ఈ ప్రయాణాన్ని ఒక అద్భుతమైన అనుభవంగా మారుస్తాయి. జీవితంలో ఒక్కసారైనా చేయాల్సిన ప్రయాణం ఇది.