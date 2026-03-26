Apartment: పైన లేదా కిందా.? అపార్ట్మెంట్లో ఏ ఫ్లోర్లో ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడం మంచిది.
Apartment: నగరాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా హై-రైజ్ అపార్ట్మెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ఎత్తైన భవనాల్లో, ముఖ్యంగా పై అంతస్తుల్లో నివసించడం మంచిదా, కాదా అన్న సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం.
పై అంతస్తుల్లో నివసించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
కొంతమంది హై-రైజ్ భవనాల్లో పై అంతస్తుల్లో నివసించడం చాలా మంచి అనుభవమని చెబుతున్నారు. పై అంతస్తుల్లో ఉంటే నగరాన్ని విస్తృతంగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. చుట్టూ మంచి వ్యూ కనిపిస్తుంది. అదే సమయంలో సహజ గాలి, వెలుతురు కూడా బాగా లభిస్తాయని వారు అంటున్నారు. రోడ్లపై వాహనాల శబ్దం కూడా తక్కువగా వినిపిస్తుందని చెప్పారు. దీంతో ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, పై అంతస్తుల్లో దోమల సమస్య కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుందని కొందరు చెబుతున్నారు.
తక్కువ అంతస్తులు కూడా మంచి ఎంపికనే అభిప్రాయం
కొంతమంది మాత్రం చాలా పై అంతస్తులు అవసరం లేదని భావిస్తున్నారు. వారి అభిప్రాయం ప్రకారం 4వ లేదా 5వ అంతస్తు వరకు ఉన్న ఫ్లాట్లు కూడా మంచి ఎంపిక అవుతాయని కొందరు అంటున్నారు. ఈ అంతస్తుల నుంచి చెట్లు, పచ్చదనం బాగా కనిపిస్తుందని చెప్పారు. అయితే ఈ అంతస్తుల్లో దోమలు ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని కొంతమంది అభిప్రాయం. అందువల్ల చుట్టూ చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే 1 నుంచి 6 అంతస్తుల మధ్య ఫ్లాట్ తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయం కావచ్చని కొందరు సూచించారు.
పై అంతస్తుల్లో వేసవిలో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుందా?
పై అంతస్తుల్లో నివసించడం వల్ల వేసవిలో వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే అభిప్రాయం కూడా చాలా మందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా తూర్పు లేదా పడమర వైపు ఉన్న టాప్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్లు ఎక్కువగా వేడెక్కుతాయని కొందరు చెప్పారు. సాయంత్రం 5 దాటిన తర్వాత కూడా వేడిగా ఉంటుందని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
టాప్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్లలో నిర్మాణ సమస్యలు
పై అంతస్తుల్లో నివసించడం వల్ల కొన్ని నిర్మాణ సమస్యలు కూడా ఉండొచ్చని కొందరు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా టాప్ ఫ్లోర్లో ఉంటే పైకప్పు నేరుగా ఎండకు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. దీంతో గోడలు వేడెక్కే అవకాశం ఉంటుంది. కాలక్రమంలో గోడలపై పగుళ్లు రావడం లేదా నీరు లోపలికి చేరే ప్రమాదం కూడా ఉండవచ్చని వారు అంటున్నారు. ఇంకా ఒక పెద్ద సమస్య లిఫ్ట్పై ఆధారపడాల్సి రావడం. లిఫ్ట్ పని చేయకపోతే పై అంతస్తుల్లో నివసించే వారికి ఇబ్బందులు కలగొచ్చు.
రీసేల్ విషయంలో కూడా కొన్ని సందేహాలు
కొంతమంది నెటిజన్లు పై అంతస్తుల్లో ఉన్న ఫ్లాట్లను తిరిగి అమ్మడం కొన్నిసార్లు కష్టమవుతుందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా పెంట్ హౌజ్ లేకుండా ఉన్న ప్రాజెక్టుల్లో టాప్ ఫ్లోర్ ఫ్లాట్లకు కొనుగోలుదారులు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అయితే లగ్జరీ ప్రాజెక్టుల్లో మాత్రం పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ నిర్మాణ నాణ్యత మెరుగ్గా ఉండటంతో పై అంతస్తులకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. చిన్న బిల్డర్ల ప్రాజెక్టుల్లో మాత్రం ఈ ప్రమాణాలు కొన్నిసార్లు పాటించకపోవచ్చని కొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
మొత్తంగా చూస్తే పై అంతస్తుల్లో నివసించడం మంచిదా కాదా అనే విషయం వ్యక్తిగత అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మంచి గాలి, వెలుతురు, ప్రశాంత వాతావరణం కోసం చాలామంది పై అంతస్తులను ఇష్టపడుతున్నారు. అందుకే తక్కువ అంతస్తులతో పోలిస్తే పై అంతస్తుల ఫ్లాట్ల ధరలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటికి డిమాండ్ మాత్రం తగ్గడం లేదు.