Alcohol: మందు తాగడానికి సరైన సమయం అదేనా? 8 PM బ్రాండ్ పేరు ఎందుకొచ్చింది.?
Alcohol: ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉన్న చాలా మంది రాత్రుళ్లు తీసుకుంటారు. సమాజం కూడా మధ్యాహ్నం సమయంలో తాగడాన్ని అసహజంగా చూస్తుంది. అయితే ఇది యాదృచ్ఛికం కాదు. దీనికి సామాజిక భావనలు, పని ఒత్తిడి, మన శరీరంలోని బయాలజికల్ క్లాక్ అన్నీ కారణమని తెలుసా.?
సామాజిక భావనలు – పగలు తాగితే తప్పు అన్న అభిప్రాయం
మన దేశంలో, ముఖ్యంగా కుటుంబ విలువలు ఉన్న సమాజంలో పగలు మందు తాగడం చాలా మందికి తప్పుగా కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ముందు తాగడం అంటే అది మరింత అపరాధంగా భావిస్తారు. అందుకే చాలామంది పగటి సమయంలో ఆల్కహాల్ తాగడానికి ఆసక్తిచూపించారు. అలా కాదని తాగే వారిని తాగుబోతులు అని సమాజం అంటుంది. అందుకే చాలా మంది రాత్రి సమయాన్ని ఎంచుకుంటారు. ఆ సమయంలో తాగితే అది పెద్ద తప్పుగా కాకుండా ఒక సాధారణ అలవాటుగా సమాజం అంగీకరిస్తుంది.
పని ఒత్తిడి – సాయంత్రం రిలాక్స్ అయ్యే సమయం
రోజంతా పని, ఒత్తిడి, బాధ్యతలతో గడిపిన తర్వాత మనసుకు విశ్రాంతి అవసరం అనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో చాలామంది ఆల్కహాల్ తాగడం ద్వారా ఒత్తిడి తగ్గుతుందని భావిస్తారు. ఈ భావన వల్లే ఆల్కహాల్ సాయంత్రపు జీవనశైలిలో భాగమైపోయింది. అది కేవలం తాగడం కాదు, ఒక రిలాక్స్ అయ్యే ప్రక్రియగా మారింది.
చరిత్ర, సంస్కృతి ప్రభావం
బ్రిటిష్ కాలం నుంచి భారతదేశంలో ఆల్కహాల్ వినియోగం ఒక విధమైన సంస్కృతిగా మారింది. కోల్కతా వంటి నగరాల్లో మొదటిసారి బార్లు ప్రారంభమైన తర్వాత, ఆల్కహాల్ తాగడం సాయంత్రపు అలవాటుగా మారింది. కాలక్రమేణా ఇది సమాజంలో ఒక రీతిగా స్థిరపడింది. “8 PM” వంటి బ్రాండ్లు కూడా రాత్రి సమయాన్ని ప్రజల మైండ్లో బలంగా నాటాయి.
శరీరంలోని బయాలజికల్ క్లాక్ ప్రభావం
మన శరీరంలో ఒక సహజ గడియారం ఉంటుంది. దీనిని సర్కేడియన్ రిథమ్ అంటారు. సాయంత్రం సమయంలో మన మెదడు రిలాక్స్ మోడ్లోకి వెళుతుంది. ఈ సమయంలో మందు తాగితే అది మెదడులో ఉన్న రివార్డ్ సిస్టమ్పై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే రాత్రి సమయంలో ఆల్కహాల్ తాగితే మత్తు ఎక్కువగా ఎక్కినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇది మన శరీర స్వభావంతో కూడా సంబంధం ఉన్న విషయం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే ట్రెండ్
ఇది కేవలం భారతదేశానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల్లో కూడా ఆల్కహాల్ సాయంత్రం సంస్కృతిలో భాగమైంది. బ్రిటన్, ఐస్లాండ్, చెక్ దేశాల్లో పగటి సమయంలో తాగడం సామాజికంగా అంగీకరించరు. జపాన్లో “నోమికై” అనే ప్రత్యేక సంస్కృతి ఉంది. ఇందులో ఉద్యోగులు పని పూర్తయ్యాక కలిసి ఆల్కహాల్ తాగుతూ రిలాక్స్ అవుతారు. ఈ విధంగా మందు తాగడం ఒక సామాజిక చర్యగా మారిపోయింది.