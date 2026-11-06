Prawns Fry: రొయ్యల ఫ్రైలో ఈ ఒక్కటి వేస్తే చాలు.. ప్లేట్ ఖాళీ కావాల్సిందే!
Prawns Fry: సీఫుడ్ లవర్స్ కి రొయ్యల ఫ్రై అంటే ప్రత్యేకమైన ఇష్టం ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో రొయ్యల వేపుడు వేసుకొని తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. మరి రొయ్యల ఫ్రై మరింత టేస్టీగా, హోటల్ స్టైల్లో రావాలంటే ఒక చిన్న చిట్కా పాటించాల్సిందే. అదేంటో చూద్దాం.
హోటల్ స్టైల్ రొయ్యల ఫ్రై రెసిపీ
రొయ్యల ఫ్రైని చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. అయితే ఇంట్లో రొయ్యల ఫ్రై చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు హోటల్లో తిన్న రుచి రాకపోవచ్చు. ఎన్ని మసాలాలు వేసినా ఆ ప్రత్యేకమైన రుచి కనిపించదు. అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా పాటిస్తే సరిపోతుంది. ఇది రొయ్యల ఫ్రైకి మంచి సువాసనతో పాటు అద్భుతమైన రుచి ఇస్తుంది. మరి రుచికరమైన రొయ్యల ఫ్రైని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
రొయ్యలను సిద్ధం చేసుకోవడం
ముందుగా అర కిలో తాజా రొయ్యలను తీసుకుని వాటి పొట్టు తీసి, తలలు తొలగించి శుభ్రంగా కడగాలి. శుభ్రం చేసిన రొయ్యలను నీరు పూర్తిగా వడిపోయే వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి. రొయ్యల్లో నీరు ఎక్కువగా ఉంటే ఫ్రై చేసేటప్పుడు మసాలాలు సరిగ్గా పట్టవు.
రొయ్యలకు మసాలా పట్టించడం
ఒక గిన్నెలో శుభ్రం చేసుకున్న రొయ్యలను వేసి అందులో ఒక టీస్పూన్ కారం, అర టీస్పూన్ పసుపు, ఒక టీస్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక టీస్పూన్ పచ్చి ధనియాల పొడి, అర టీస్పూన్ జీలకర్ర పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. వీటన్నింటినీ బాగా కలిపి కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మసాలాలు రొయ్యలకు బాగా పట్టి ఫ్రై చేసేటప్పుడు మంచి రుచి వస్తుంది.
తయారు చేసే విధానం
స్టవ్ మీద ఒక వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి అందులో 3-4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడయ్యాక అర టీస్పూన్ ఆవాలు, కొద్దిగా జీలకర్ర, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన రెండు ఉల్లిపాయలు వేసి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. తర్వాత రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు బాగా వేగిన తర్వాత రొయ్యలు వేస్తే వంటకానికి మంచి రుచి వస్తుంది.
ఇప్పుడు ముందుగా మసాలా పట్టించిన రొయ్యలను పాన్లో వేసి మీడియం మంటపై బాగా కలపాలి. రొయ్యలు వేగుతున్న కొద్దీ వాటి నుంచి కొద్దిగా నీరు విడుదలవుతుంది. ఆ నీరు తగ్గే వరకు మూత పెట్టకుండా ఉడికించాలి. రొయ్యలు ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తే గట్టిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అవి రంగు మారి పూర్తిగా ఉడికిన వెంటనే మంటను తగ్గించాలి.
ప్రత్యేకమైన మసాలా
ఒక చిన్న పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలను తక్కువ మంటపై మంచి సువాసన వచ్చే వరకు వేయించి చల్లార్చుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. రొయ్యలు దాదాపుగా వేగిన తర్వాత ఈ వేయించిన ధనియాల పొడిని ఒక టీస్పూన్ వేసుకోవాలి. దాంతో పాటు అర టీస్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా మిరియాల పొడి కూడా కలపాలి. ఈ మసాలాలు రొయ్యలకు బాగా పట్టేలా కలుపుతూ 2-3 నిమిషాలు వేయించాలి. ఈ వేయించిన ధనియాల పొడి రొయ్యల ఫ్రైకి మంచి సువాసనను, ప్రత్యేకమైన రుచిని ఇస్తుంది. చివరగా కొద్దిగా కరివేపాకు, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి అంతే.. ఎంతో రుచికరమైన, హోటల్ స్టైల్ రొయ్యల ఫ్రై రెడీ అయిపోతుంది.