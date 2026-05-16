Telugu

మీ టెర్రస్‌పై ఈ తెల్లపూల మొక్కలు ఉంటే అదిరిపోతుంది

life May 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

సువాసనలు వెదజల్లే తెల్లని పూల మొక్కలు

టెర్రస్ గార్డెన్‌లో సువాసనలు వెదజల్లే తెల్లని పూల మొక్కలు ఉంటే ఆ అందమే వేరు. వీటి మధ్య కూర్చుంటే  మనసుకు ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది.

Image credits: chatgpt
Telugu

రజనీగంధ

రజనీగంధ మొక్కలు పొడవాటి కాడలుతో మంచి సువాసనతో ఉంటాయి. రాత్రిపూట టెర్రస్ గార్డెన్‌ను పరిమళభరితం చేస్తాయి.

Image credits: facebook
Telugu

గంధరాజ్

ఇది ఒకరకమైన మల్లెమొక్క. గంధరాజ్ తెల్లని పువ్వులు వాటి ఘాటైన, తాజా సువాసనకు ప్రసిద్ధి. టెర్రస్ గార్డెన్‌లో ఈ మొక్క పచ్చదనంతో పాటు 

Image credits: facebook
Telugu

రాత్ కీ రాణి

రాత్ కీ రాణి అని పిలుచుకునే ఈ మొక్కను సువాసన చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. రాత్రి అవ్వగానే మీ టెర్రస్ మొత్తాన్ని సువాసనతో నింపేస్తుంది.

Image credits: facebook
Telugu

తెల్ల గులాబీ

తెల్ల గులాబీలు చూడటానికి అందంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. ఈ పువ్వులు ఇంటి అలంకరణతో పాటు పాజిటివిటీని, ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడంలో సహాయపడతాయి.

Image credits: facebook
Telugu

పారిజాతం

పారిజాతం పువ్వులు చిన్న చిన్న తెలుపు నారింజ రంగుల్లో వస్తాయి. టెర్రస్ గార్డెన్‌ను సహజమైన ప్రశాంతతతో నింపేస్తుంది.

Image credits: facebook
Telugu

మధుకామిని

మధుకామిని చెట్టుకు చిన్న తెల్లని పువ్వుల గుత్తులుగా పూస్తాయి. ఈ మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది.

Image credits: facebook
Telugu

మల్లె మొక్క

మల్లె  పువ్వుల సువాసన అందరికీ నచ్చుతుంది.  టెర్రస్ గార్డెన్‌లో ఈ మొక్క తక్కువ స్థలంలో సులభంగా పెరుగుతుంది. 

Image credits: facebook

Gold Locket: పిల్లల ఫేవరేట్ కార్టూన్స్ తో గోల్డ్ లాకెట్స్

Bangle Designs: డైలీవేర్ కి ఈ గాజులు ఎంత బాగుంటాయో.. ఓ లుక్కేయండి

White Suits: క్లాసీ లుక్ కోరుకునేవారికి ఈ వైట్ సూట్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్!

Gold Jumkhi: 18 క్యారెట్ లో బంగారు జుంకాలు.. బడ్జెట్ రేంజ్ లోనే...