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నేటితరం అమ్మాయిల కోసం లేటెస్ట్ డిజైన్ గోల్డ్ చైన్స్!

life Oct 22 2026
Author: Kavitha G Image Credits:instagram
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సన్నటి చైన్

సింపుల్‌గా, క్లాసీగా కనిపించాలనుకునే అమ్మాయిలకు ఈ సన్నని బంగారు గొలుసు చక్కగా సరిపోతుంది. రోజువారీ వాడకానికి మంచి ఎంపిక.

Image credits: instagram
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సింపుల్ డిజైన్ చైన్

మోడ్రన్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఈ హార్ట్ షేప్ లాకెట్ చైన్ చక్కగా నప్పుతుంది. వెస్ట్రన్, ట్రెడిషనల్ దుస్తులతో అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram
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స్టోన్ లాకెట్ చైన్

స్టోన్ లాకెట్ తో ఉన్న గోల్డ్ చైన్ మెడ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. సింపుల్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా కనిపించాలనుకునేవారికి చక్కని ఎంపిక.

Image credits: instagram
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డైలీవేర్ చైన్

తక్కువ బరువులో అందంగా కనిపించే గోల్డ్ చైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ హార్ట్ డిజైన్ చైన్ బెస్ట్.  రోజువారీ వినియోగానికి అనువుగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
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మినిమల్ డిజైన్ చైన్

చిన్న గోల్డ్ పూసతో ఉన్న ఈ చైన్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి చాలా బాగుంటుంది. చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: instagram
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మోడ్రన్ డిజైన్ చైన్

పార్టీలు, ఫంక్షన్లలో ప్రత్యేకంగా కనిపించేందుకు ఈ అందమైన గోల్డ్ చైన్ ట్రై చేయవచ్చు. అన్ని రకాల దుస్తులకు సెట్ అవుతుంది.

Image credits: instagram
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లైట్ వెయిట్ చైన్

2 గ్రాముల్లో గోల్డ్ చైన్ తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: instagram

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