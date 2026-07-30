Parenting: మగ పిల్లలకు తల్లి చెప్పాల్సిన 7 లైఫ్ లెసెన్స్.. జీవితాన్నే మార్చేస్తాయి..!
Parenting: పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు ఆస్తులు ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా కచ్చితంగా విలువలు నేర్పించాలి. అది పెద్దయ్యాక చెబితే ఉపయోగం ఉండదు. ముఖ్యంగా 8 ఏళ్లలోపే పిల్లలకు నేర్పించాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం..
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ఈ రోజుల్లో ప్రతి తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల కోసం ఎంత ఎక్కువ ఆస్తులు కూడబెట్టాలా అని తిప్పలు పడుతూ ఉంటారు. కానీ, పిల్లలకు డబ్బు, ఇల్లు, ఆస్తి ఇచ్చినా, ఇవ్వకపోయినా చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పే కొన్ని విలువలు వారి జీవితాన్ని నడిపిస్తాయి. ఒక మంచి భర్తగా, మంచి తండ్రిగా, మంచి పౌరుడిగా ఎదగాలంటే చిన్న వయసు లోనే కొన్ని విషయాలు నేర్పించాలి.
1.అబ్బాయిలు కూడా ఏడవచ్చు..
మన సమాజంలో ఎక్కువగా వినిపించే మాటలు.. ‘ అబ్బాయిలు ఏడ్వకూడదు’ అని. ఎవరైనా ఏడుస్తుంటే.. ఆడపిల్లలా ఏడుస్తావేంటి..? అని అంటూ ఉంటారు. కానీ, అందులో ఎలాంటి నిజం లేదు అని తల్లి తన కొడుక్కి చెప్పాలి. కోపం, ప్రేమ, బాధ, సంతోషం ఎలా వ్యక్తపరుస్తామో.. ఏడ్వడం కూడా అలాంటిదే అని పిల్లలకు చెప్పాలి. ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాలి. ఏడవడం అంటే బలహీనత కాదు అని అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఏడవకుండా లోపలే బాధను దాచుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.
2.ఆడ పిల్లలను గౌరవించాలి...
ఇంట్లో తల్లికి మాత్రమే కాదు భార్య, చెల్లి, అక్క, స్నేహితురాలు ఎవరైనా సరే మహిళలను కచ్చితంగా గౌరవించాలి. ఈ విషయాన్ని చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించాలి. నిజమైన గొప్పతనం ఎదుటివారిని గౌరవించడంలోనే ఉంటుంది. అది ఒక్కసారిగా పెద్దయ్యాక రాదు.. చిన్న వయసు నుంచే ఈ విషయాన్ని తల్లి తన కొడుక్కి నేర్పించాలి.
3.తప్పు చేస్తే ఒప్పుకోవడం, క్షమాపణ చెప్పడం..
ప్రతి మనిషి ఏదో ఒక సమయంలో తప్పులు చేయడం చాలా సహజం. కానీ, చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అందుకే.. పిల్లలు తప్పు చేసినా ఒప్పకోవడం నేర్పించాలి. చేసిన తప్పుకు ఇతరులకు క్షమాపణ చెప్పడం కూడా చాలా మంచి లక్షణం. ఈ విషయాన్ని పిల్లలకు నేర్పించాలి.
4.ఇంటి పనులు అందరి బాధ్యత..
చాలా మంది ఇంటి పనులు.. కేవలం స్త్రీల బాధ్యత అనే భావన పిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచి నాటుకుపోయి ఉంటుంది. ఆ ఆలోచనను మార్చేయాలి. ఇంటి పని ఇంట్లో అందరి బాధ్యత అని చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాలి. అది ఆడవాళ్ల పని అనే భావన పిల్లల మనసులో రానివ్వకూడదు. వంట చేయడం. ఇల్లు శుభ్రం చేయడం, పాత్రలు శుభ్రం చేయడం... పని ఏదైనా మగ పిల్లలకు చేయడం నేర్పాలి. ఇది కూడా చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించాలి.
5.డబ్బు సంపాదించడం ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు...
జీవితంలో విజయం సాధించడం అంటే డబ్బు సంపాదించడం, జీతం ఎక్కువగా ఉండటం కాదు. నిజాయితీతో ఉండటం, ఇతరులతో దయగా ఉండటం, అవసరంలో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. నిజమైన విజయం వీటితోనే సాధ్యం అవుతుంది.
6.కోపంలో మాట జారడం..
మనిషికి కోపం రావడం చాలా సహజం. కానీ, కోపంలో మాట్లాడిన మాటలు జీవితాంతం మనసును గాయపరుస్తాయి. అందుకే, ఎంత కోపంలో అయినా మాట జారకూడదు. ఏదైనా మాట మాట్లాడే ముందు ఒకటికి వంద సార్లు ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం.
7.నేర్చుకోవడం ఆపకూడదు..
జీవితంలో ప్రతి రోజూ కొత్త పాఠమే. పుస్తకాల నుంచి మాత్రమే కాదు, మనుషుల నుంచి, అనుభవాల నుంచి, తప్పుల నుంచి కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇది జీవితంలో గెలవడానికి సహాయపడుతుంది. అందుకే, ఈ మాటలు పిల్లలకు తల్లి మాత్రమే చెప్పగలదు.
పేరెంట్స్ చేయాల్సిన పని ఇదే..
పిల్లలు మనం చెప్పేది విన్నా.. అన్ని ఫాలో అవుతారు అనుకోవడం మన భ్రమ. వాళ్లు నిజంగా మనం చెప్పినవి.. పిల్లలు నేర్చుకోవాలి అంటే.. ముందు అది మనం ఫాలో అవ్వాలి. పిల్లలు మనం చేసింది చూసి ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి గౌరవం, నిజాయితీ, ప్రేమ, బాధ్యత వంటి విలువలను మాటలతో పాటు మన ప్రవర్తన ద్వారా పిల్లలకు నేర్పించాలి.