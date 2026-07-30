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Silver Bracelet: రాఖీకి మీ సోదరికి నచ్చే బడ్జెట్ లో బెస్ట్ రాఖీ గిఫ్ట్

life Jul 30 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pinterest
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ప్రేమను నిరూపించే బ్రేస్‍లైట్

హార్ట్ షేప్‍, చార్మ్‌తో అలంకరించిన ఈ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ ప్రేమను, ఆప్యాయతను చూపిస్తుంది. సింపుల్‌గా, ఎంతో ఎలిగెంట్‌గా ఉండే ఈ డిజైన్.. క్యాజువల్ అవుటింగ్స్‌కి చక్కగా నప్పుతుంది.

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ఇన్ఫినిటీ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ బంధానికి ప్రతీక. మినిమల్ స్టైల్ ఇష్టపడే వాళ్లకి ఇది చాలా క్లాసీ గిఫ్ట్. ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌లో ఉంటుంది.

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పెర్ల్, సిల్వర్ కాంబినేషన్ బ్రేస్‌లెట్

ముత్యాలు, వెండి కాంబినేషన్ చాలా సాఫ్ట్, గ్రేస్‌ఫుల్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. మీ సోదరికి ఎలిగెంట్ జ్యువెలరీ అంటే ఇష్టమైతే, ఈ బ్రేస్‌లెట్ ఫేవరెట్‌ అయిపోతుంది.

Image credits: zepto.com
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కఫ్ స్టైల్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

ఓపెన్ కఫ్ డిజైన్‌తో ఉండే సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్లు ఈ మధ్య చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. ఇండో-వెస్ట్రన్ నుంచి పార్టీ వేర్ వరకు ప్రతి లుక్‌కు మోడరన్ టచ్ ఇస్తాయి.

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నేమ్ లేదా ఇనిషియల్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

పర్సనలైజ్డ్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ చాలా స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఆప్షన్లలో ఒకటి. ఇందులో సోదరి పేరు లేదా ఇనిషియల్స్ చేర్చితే లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతుంది.

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ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్

మీ సోదరికి బోహో లేదా ట్రెడిషనల్ జ్యువెలరీ అంటే ఇష్టమైతే, ఆక్సిడైజ్డ్ సిల్వర్ బ్రేస్‌లెట్ ఒక అద్భుతమైన ఆప్షన్. 

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