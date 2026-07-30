లక్కీ బ్యాంబూ మొక్కను నీటిలోనే కాదు మట్టిలో కూడా పెంచుకోవచ్చు. మట్టిలో పెంచేటప్పుడు, కుండీలో నీరు నిలిచిపోకుండా ఉండే మిశ్రమాన్ని వాడాలి.
లక్కీ బ్యాంబూ మొక్కపై నేరుగా సూర్యరశ్మి ఎక్కువ కాలం పడకూడదు. ఆకులు మాడిపోతాయి. అందుకే గదిలో గాలి, వెలుతురు తగిలే చోట పెడితే సరిపోతుంది.
నీటిలో మొక్కను పెంచితే.. కుళాయి నీటిలో క్లోరిన్, ఫ్లోరైడ్ ఉంటాయి. ఆ నీటి వల్ల ఆకుల చివర్లు మాడిపోవచ్చు. అందుకే వారానికి ఒకసారి తప్పనిసరిగా నీటిని మార్చడం మంచిది.
లక్కీ బ్యాంబూకి ఎరువులు పెద్దగా అవసరం లేదు. మొక్క పెరుగుతున్నప్పుడు, నెలకొకసారి కొద్దిగా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ ఇస్తే చాలు. అలాగని ఎక్కువ వేయకూడదు.
మొక్క పచ్చగా అందంగా కనిపించాలంటే ఎక్కువగా పెరిగిన కొమ్మలను కత్తిరించండి. కత్తిరించిన కొమ్మలను నీటిలో పెడితే కొత్త వేర్లు వస్తాయి. కత్తిరించిన చోట వాక్స్ పూయడం మంచిది.
లక్కీ బ్యాంబూ మొక్కలు పిల్లులు, కుక్కలకు ఏమాత్రం మంచివి కాదు. అవి పొరపాటున తింటే వాంతులు, లాలాజలం కారడం వంటివి జరుగుతాయి. మొక్కను కత్తిరించిన తర్వాత చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.
ఇంట్లో, ఆఫీసులో లక్కీ బ్యాంబూ పెంచడం ఎంతో అదృష్టం. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం సంపద, పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరిగిపోతుంది.
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