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పట్టు చీరలపై అదిరిపోయే బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్స్

life Sep 23 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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కట్-అవుట్ & నాట్ డిజైన్

బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో రౌండ్ షేప్ కట్-అవుట్ ఇచ్చి, అందమైన తాడు ముడులు (Knots) వేసే మోడల్ ఇది. చూడటానికే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటుంది. 

Image credits: Pinterest
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షీర్ బ్యాక్ పెర్ల్ డిజైన్

బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో పల్చటి నెట్ క్లాత్ వాడి, అంచుల వెంబడి అందమైన తెల్లటి ముత్యాలతో డిజైన్ చేస్తారు. ఈ చూస్తేనే చూపు తిప్పుకోలేరు.

Image credits: Pinterest
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డీప్ V-నెక్ విత్ ఆరీ వర్క్

బ్లౌజ్ వెనుక వైపు డీప్ V-నెక్ డిజైన్ ఇచ్చి, కేవలం బోర్డర్ మీద మాత్రమే సింపుల్ ఆరీ ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తారు. ఈ డిజైన్ ఎంతో సింపుల్ గా ఉన్న మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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బోట్ నెక్ విత్ కీహోల్

మెడ భాగం మొత్తం బోట్ నెక్ మోడల్‌లో కుట్టి.. వెనుక వైపు మాత్రం చిన్న నీటిబొట్టు ఆకారంలో కట్-అవుట్ వస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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స్క్వేర్ నెక్ మగ్గం వర్క్

వీపుపై చతురస్రాకారంలో నెక్ డిజైన్ చేసి, దాని చుట్టూ గ్రాండ్‌గా మగ్గం వర్క్ వచ్చింది.  శుభకార్యాల్లో పట్టు చీర కట్టుకోవడానికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Pinterest
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కార్సెట్ స్టైల్ లేస్-అప్

వెనుక వైపు హుక్స్ లేకుండా, తాళ్లతో అడ్జస్ట్ చేసుకునే మోడ్రన్ డిజైన్ బ్లౌజ్ ఇది. పట్టు చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ ఎంతో ట్రెండీగా ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest

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