బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో రౌండ్ షేప్ కట్-అవుట్ ఇచ్చి, అందమైన తాడు ముడులు (Knots) వేసే మోడల్ ఇది. చూడటానికే ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటుంది.
బ్లౌజ్ వెనుక భాగంలో పల్చటి నెట్ క్లాత్ వాడి, అంచుల వెంబడి అందమైన తెల్లటి ముత్యాలతో డిజైన్ చేస్తారు. ఈ చూస్తేనే చూపు తిప్పుకోలేరు.
బ్లౌజ్ వెనుక వైపు డీప్ V-నెక్ డిజైన్ ఇచ్చి, కేవలం బోర్డర్ మీద మాత్రమే సింపుల్ ఆరీ ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తారు. ఈ డిజైన్ ఎంతో సింపుల్ గా ఉన్న మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
మెడ భాగం మొత్తం బోట్ నెక్ మోడల్లో కుట్టి.. వెనుక వైపు మాత్రం చిన్న నీటిబొట్టు ఆకారంలో కట్-అవుట్ వస్తుంది.
వీపుపై చతురస్రాకారంలో నెక్ డిజైన్ చేసి, దాని చుట్టూ గ్రాండ్గా మగ్గం వర్క్ వచ్చింది. శుభకార్యాల్లో పట్టు చీర కట్టుకోవడానికి ఈ డిజైన్ బెస్ట్ ఆప్షన్.
వెనుక వైపు హుక్స్ లేకుండా, తాళ్లతో అడ్జస్ట్ చేసుకునే మోడ్రన్ డిజైన్ బ్లౌజ్ ఇది. పట్టు చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ ఎంతో ట్రెండీగా ఉంటుంది.
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