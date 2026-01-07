Work From Home : సొంతూళ్ళో, మీ ఇంట్లోనే ఉంటూ..నెలనెలా రూ.50,000 సంపాదించండి
ఈ తరం యువత ఆఫీసుకు వెళ్లి ఉద్యోగం చేయడంకాదు.. ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బు సంపాదించే పనులను కోరుకుంటోంది. మీరు కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తుంటే ఈ 5 కొత్త పనులు మొదలుపెట్టొచ్చు. వీటికి పెద్దగా పెట్టుబడి అవసరం లేదు, నెలనెలా మంచి ఆదాయం కూడా వస్తుంది.
ఫ్రీలాన్స్ డేటా లేదా AI టాస్క్ వర్క్
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పనులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇందులో డేటా చెక్ చేయడం, ట్యాగ్ చేయడం లేదా సింపుల్ టాస్క్లు పూర్తి చేయడం ఉంటాయి. దీనికి ఉన్నత స్థాయి టెక్నికల్ నైపుణ్యాలు అవసరం లేదు. గంటల లెక్కన చెల్లించే అంతర్జాతీయ ప్లాట్ఫామ్లు చాలా ఉన్నాయి. రోజూ 3-4 గంటలు పనిచేసి నెలకు 30 నుండి 50 వేల రూపాయల వరకు సులభంగా సంపాదించవచ్చు.
కంటెంట్ రైటింగ్
మీకు తెలుగు లేదా ఇంగ్లీషులో కొద్దిగా రాయడం వస్తే, కంటెంట్ రైటింగ్ మీకు సులభమైన సంపాదన మార్గం అవుతుంది. వెబ్సైట్లు, యాప్లు, సోషల్ మీడియా కోసం రోజూ లక్షల కొద్దీ ఆర్టికల్స్, పోస్టులు రాస్తున్నారు. మొదట్లో తక్కువ డబ్బు వచ్చినా, అనుభవం పెరిగేకొద్దీ నెలకు 40-50 వేల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు. దీన్ని పూర్తిగా ఇంట్లో నుంచే చేయొచ్చు.
వీడియో ఎడిటింగ్
ఈ రోజుల్లో చాలామంది వీడియోలు చేస్తున్నారు, కానీ ఎడిటింగ్ అందరికీ రాదు. ఇక్కడే సంపాదనకు అవకాశం ఉంది. మీరు మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్లో బేసిక్ వీడియో ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటే, యూట్యూబర్లు, ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రియేటర్లు మీకు పని ఇస్తారు. ఒక వీడియోకు రూ.500 నుండి రూ.3,000 వరకు తీసుకోవచ్చు. నిరంతరం పని దొరికితే నెలకు 50 వేలు సులభంగా సంపాదించవచ్చు.
సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్
చిన్న వ్యాపారాలు, ఆన్లైన్ పేజీలు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండాలనుకుంటాయి, కానీ వారికి సమయం ఉండదు. మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ వాడటం వస్తే, మీరు సోషల్ మీడియా మేనేజర్ కావచ్చు. ఒక అకౌంట్ నిర్వహణకు రూ.8 నుండి 15 వేల వరకు వస్తాయి. 4-5 క్లయింట్లతో నెలకు 40-50 వేలు సంపాదించవచ్చు.
ఆన్లైన్ ట్యూటర్ లేదా కోచ్
మీకు ఏదైనా సబ్జెక్టులో మంచి పట్టు ఉంటే, ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్పి సంపాదించవచ్చు. విద్యార్థులు ఇంట్లో నుంచే చదవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. మీరు జూమ్ (Zoom) లేదా గూగుల్ మీట్ (Google Meet) ద్వారా క్లాసులు తీసుకోవచ్చు. గంట క్లాసుకు రూ.400 నుండి 800 వరకు వస్తాయి. రోజూ 2-3 గంటలు చెప్పి నెలకు 50 వేల వరకు సంపాదించవచ్చు.
గమనిక:
ఈ కథనం సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇందులో చెప్పిన సంపాదన మార్గాలు అనుభవం, నైపుణ్యం, శ్రమపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఆదాయానికి ఎలాంటి హామీ లేదు. ఏదైనా పని మొదలుపెట్టే ముందు మీ అవగాహన, అవసరం, పరిస్థితిని బట్టి నిర్ణయం తీసుకోండి. అవసరమైతే నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.