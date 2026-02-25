నెయ్యి, పెరుగు కోసం ఏ గేదెపాలు బెస్ట్..? UPSC ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ట్రిక్కీ ప్రశ్నలు
UPSC ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ట్రిక్కీ ప్రశ్నలు, వాటి సమాధానాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. చరిత్ర, సంస్కృతి, వాస్తవాలకు సంబంధించిన ఈ ప్రశ్నలు మీ IAS ప్రిపరేషన్లో సహాయపడతాయి.
Image Credit : Getty
ప్రశ్న: ఏ గేదె పాలలో కొవ్వు శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది?
జవాబు: భదావరీ గేదె పాలలో కొవ్వు శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులో సగటున 7% నుంచి 13% వరకు కొవ్వు ఉంటుంది. ఇది మిగతా అన్ని జాతుల గేదెల పాల కన్నా ఎక్కువ. ఈ కొవ్వు శాతం వల్ల పెరుగు, నెయ్యి తయారీకి ఈ పాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి.
Image Credit : Getty
ప్రశ్న: అధికారం కోసం సొంత కొడుకులనే చంపించిన రాణి ఎవరు?
జవాబు: కశ్మీర్ రాణి దిద్దా. ఈమె క్రీ.శ. 958 నుంచి 1003 వరకు పాలించింది. అధికారం కోసం తన కొడుకులను, మనవళ్లను కూడా చంపించింది. అంతేకాదు, లోహార్ వంశం నుంచి పాలన సాగించిన ఈమె, తన ప్రియుడు తుంగను మంత్రిగా, సేనాధిపతిగా నియమించుకుంది.
Image Credit : Getty
ప్రశ్న: ఇంగువను ఇంగ్లీషులో ఏమంటారు?
జవాబు: Asafoetida. దీనిని వంటల్లోనూ, ఔషధంగానూ ఉపయోగిస్తారు.
Image Credit : Getty
ప్రశ్న: సుఖమైనా, దుఃఖమైనా ఒకేలా ఉండే లైన్ ఏది?
జవాబు: 'ఈ సమయం కూడా గడిచిపోతుంది.' జీవితంలో సంతోషాలు, కష్టాలు తాత్కాలికం. కాలం అన్నింటినీ మారుస్తుందనే సందేశం ఈ లైన్లో ఉంది.
