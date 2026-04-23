TGPSC Notification : తెలుగు యువతకు సూపర్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ.1,24,150 శాలరీతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం
TGPSC Notification : నిరుద్యోగ యువతీయువకులకు అద్భుత అవకాశం. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో ఉద్యోగాలు
Government Jobs : తెలుగు యువత తమ కలను నిజం చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ (TGPSC) మరో ఉద్యోగాల భర్తీ నోటిఫికేషన్ విడుదలచేసింది. తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (గ్రేడ్ 2) పోస్టుల భర్తీ ప్రకటన వెలువడింది. మంచి హోదా, శాలరీతో కూడిన ఈ ఉద్యోగాల కోసం పోటీ ఎక్కువగా ఉండనుంది. కాబట్టి ఈ నోటిఫికేషన్ వివరాలను తెలుసుకొండి... మీకు అన్ని అర్హతలుంటే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు... కష్టపడితే ఓ జాబ్ మీదే అవుతుంది… ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల నెరవేరుతుంది.
దరఖాస్తు వివరాలు...
ఉద్యోగాల వివరాలు :
పోస్ట్ : అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ (గ్రేడ్ 2)
పోస్టుల సంఖ్య : 20
అప్లికేషన్స్ ప్రారంభం : 27 ఏప్రిల్ 2026 నుండి అప్లికేషన్ల స్వీకరణ జరుగుతుంది
అప్లికేషన్ చివరి తేదీ : 25 మే 2026 వరకు అవకాశం
కేవలం ఆన్లైన్ లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం www.tgpsc.gov.in వెబ్ సైట్ ను సందర్శించండి.
అప్లికేషన్ ఫీజు :
ఓసి, బిసి లకు రూ.1000
ఎస్సి, ఎస్టి, పిడబ్ల్యుడి లకు రూ.500
ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు రూ.80
ఆన్ లైన్ లోనే పేమెంట్ చేయాలి.
అర్హతలు
విద్యార్హతలు :
కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ తో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తిచేసి వుండాలి. గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి 20 ఏప్రిల్ 2026 నాటికి పాసై ఉండాలి.
వయోపరిమితి :
18 నుండి 34 ఏళ్లలోపువారు అర్హులు (02.07.1992 నుండి 01.07.2008 మధ్య పుట్టినవారు అర్హులు)
ఎస్సి, ఎస్టి, బిసి, ఈడబ్ల్యుఎస్ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల వయసు సడలింపు ఉంటుంది.
దివ్యాంగులకు 10 ఏళ్లు… ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్, ఎన్సిసి అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ళ సడలింపు ఉంటుంది.
పరీక్షా వివరాలు..
రాత పరీక్ష :
జూలై 2026 లో రాత పరీక్ష ఉంటుంది.
అబ్జెక్టివ్ టైప్ ప్రశ్నలతో మొత్తం 300 మార్కులకు పరీక్ష ఉంటుంది.
జనరల్ స్టడీస్ - 150 మార్కులు - 150 నిమిషాల సమయం
కెమిస్ట్రీ - 150 మార్కులు - 150 నిమిషాల సమయం
ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ :
హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ నగరాల్లో మాత్రమే ఎగ్జామ్ సెంటర్లు ఉంటాయి.. అంటే ఇందులో మీకు ఏది దగ్గరో ఉంటుందో ఆ నగరాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
శాలరీ
నెలకు రూ.45,960 నుండి రూ.1,24,150 వరకు ఉంటుంది. ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు లభించే అన్ని బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి.