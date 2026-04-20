Jobs 2026 : ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల జాతర.. ఒకటి రెండు కాదు ఏకంగా 21,000+ పోస్టులు.. ఎక్కడ, ఏ జాబ్స్..?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్లకు గుడ్ న్యూస్. ఇప్పటికే చాలా డిపార్ట్మెంట్లలో నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చాయి. ఏకంగా 21,665 పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది. 10వ తరగతి, ఇంటర్, ఐటీఐ, డిప్లొమా, డిగ్రీ పాసైన వాళ్లు ఈ వివరాలు తప్పక చూడండి.
SSC ఫేజ్-14 రిక్రూట్మెంట్ 2026
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్లకు SSC ఫేజ్-14 రిక్రూట్మెంట్ 2026 ఒక మంచి అవకాశం. స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (SSC) ల్యాబొరేటరీ అటెండెంట్తో పాటు చాలా పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. దీనికి 10వ తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ పాసైన వాళ్లు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు.
మొత్తం ఖాళీలు: 3003
పోస్టు: ల్యాబొరేటరీ అటెండెంట్ సహా వివిధ పోస్టులు
అర్హత: 10వ తరగతి/ఇంటర్/డిగ్రీ (పోస్టును బట్టి)
వయసు: 18-30 ఏళ్లు (పోస్టును బట్టి, రిజర్వేషన్ మినహాయింపు)
జీతం: ₹18,000 నుంచి ₹34,800 వరకు (లెవెల్ను బట్టి)
ఎంపిక ప్రక్రియ: రాత పరీక్ష (Written Exam)
చివరి తేదీ: 4 మే 2026
దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 13 ఏప్రిల్ 2026
అధికారిక వెబ్సైట్: https://ssc.nic.in
PGCIL డిప్లొమా ట్రైనీ రిక్రూట్మెంట్ 2026
పవర్ సెక్టార్లోని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ (PSU)లో ఉద్యోగం సంపాదించడానికి ఇది మంచి అవకాశం. టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న అభ్యర్థులకు ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
మొత్తం ఖాళీలు: 668
పోస్టులు: డిప్లొమా ట్రైనీ (ఎలక్ట్రికల్/సివిల్), జూనియర్ ఆఫీసర్ ట్రైనీ, జూనియర్ టెక్నీషియన్ ట్రైనీ
అర్హత: సంబంధిత ట్రేడ్లో డిప్లొమా (ఇంజనీరింగ్), ఐటీఐ లేదా డిగ్రీ
వయసు: 18-27 ఏళ్లు
జీతం: ₹25,000 - ₹1,17,500 (PSU స్కేల్)
దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 20 ఏప్రిల్ 2026
చివరి తేదీ: 11 మే 2026
అధికారిక వెబ్సైట్: https://www.powergrid.in
BRO GREF రిక్రూట్మెంట్ 2026
బార్డర్ రోడ్స్ ఆర్గనైజేషన్ (BRO)లో టెక్నికల్, నాన్-టెక్నికల్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. దేశ సేవతో పాటు స్థిరమైన ఉద్యోగం కోరుకునేవారికి ఇది మంచి అవకాశం.
మొత్తం ఖాళీలు: 899
పోస్టులు: మల్టిపుల్ ట్రేడ్స్ (స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్, ఆపరేటర్ ఎక్స్కవేటింగ్ మెషినరీ, డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్, హిందీ టైపిస్ట్, ఎలక్ట్రీషియన్ పోస్ట్ మొదలైనవి)
అర్హత: 10వ తరగతి / ఐటీఐ / అనుభవం
వయసు: 18-27 ఏళ్లు
జీతం: ₹18,000 - ₹56,900 (లెవెల్ను బట్టి)
చివరి తేదీ: మే నెల వరకు (నోటిఫికేషన్ ప్రకారం)
అధికారిక వెబ్సైట్: https://bro.gov.in
పంజాబ్ ఆండ్ సింధ్ బ్యాంక్ రిక్రూట్మెంట్ 2026
బ్యాంకింగ్ రంగంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వాళ్లకు, ముఖ్యంగా డిగ్రీ పాసైన వాళ్లకు ఇది మంచి అవకాశం.
మొత్తం ఖాళీలు: 1000
పోస్టు: LBO (లోన్ అండ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్)
అర్హత: డిగ్రీ
వయసు: 20-30 ఏళ్లు
జీతం: ₹36,000+ (బ్యాంకింగ్ స్కేల్)
చివరి తేదీ: ఈరోజే (వెంటనే అప్లై చేయండి)
అధికారిక వెబ్సైట్: https://punjabandsindbank.co.in
ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగాలే ఉద్యోగాలు..
గుజరాత్ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 (GSPESC విద్యా సహాయక్)
గుజరాత్ ప్రభుత్వం ప్రైమరీ స్కూళ్లలో భారీగా టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తోంది. 2026లో ఇదే అతిపెద్ద టీచింగ్ రిక్రూట్మెంట్లలో ఒకటి. టెట్ పాసైన అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం.
మొత్తం ఖాళీలు: 11,000+
పోస్టు: విద్యా సహాయక్ (ప్రైమరీ టీచర్)
అర్హత: D.El.Ed + TET-1 పాస్
వయసు: 18-35 ఏళ్లు (రిజర్వేషన్ ప్రకారం మినహాయింపు)
జీతం: ₹25,000 - ₹81,000 వరకు
దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 24 ఏప్రిల్ 2026
దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 15 ఏప్రిల్ 2026
అధికారిక వెబ్సైట్: https://dpegujarat.in
పంజాబ్ స్టేట్ పవర్ కార్పొరేషన్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 (PSPCL ALM)
పంజాబ్ విద్యుత్ శాఖలో పెద్ద రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. ఐటీఐ పాసైన యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడానికి ఇది మంచి ఛాన్స్.
మొత్తం ఖాళీలు: 3000
పోస్టు: అసిస్టెంట్ లైన్మెన్ (ALM)
అర్హత: 10వ తరగతి + ఐటీఐ (ఎలక్ట్రీషియన్/వైర్మెన్)
వయసు: 18-37 ఏళ్లు
జీతం: నెలకు ₹19,990
దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 6 మే 2026
అధికారిక వెబ్సైట్: https://pspcl.in
ఉత్తరప్రదేశ్ సహకార సంస్థ బోర్డు రిక్రూట్మెంట్ 2026
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వాళ్లకు ఉత్తరప్రదేశ్ సహకార సంస్థ బోర్డులో మంచి అవకాశం వచ్చింది. స్టెనోగ్రాఫర్తో పాటు చాలా పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. కామర్స్, టెక్నికల్, మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్లు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
మొత్తం ఖాళీలు: 2085
పోస్టు: స్టెనోగ్రాఫర్ సహా వివిధ పోస్టులు
అర్హత: B.Com/B.Tech/BCA/MCA/BBA/MBA + O లెవెల్ (కంప్యూటర్)
వయసు: 18-40 ఏళ్లు (రిజర్వేషన్ ప్రకారం మినహాయింపు)
జీతం: నెలకు ₹25,620 నుంచి ₹1,77,500 వరకు
దరఖాస్తుల ప్రారంభం: 25 ఏప్రిల్ 2026
చివరి తేదీ: 15 మే 2026
ఎంపిక ప్రక్రియ: రాత పరీక్ష / స్కిల్ టెస్ట్ (పోస్టును బట్టి)
అధికారిక వెబ్సైట్: https://upcbl.in