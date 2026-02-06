Overseas Jobs : తెలుగు యువతకు సూపర్ ఛాన్స్... గవర్నమెంట్ గ్యారంటీతో రష్యాలో ఉద్యోగాలు
Recruitment News : పెద్దపెద్ద చదువులు అవసరం లేదు.. నైపుణ్యం ఉంటే చాలు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు. తెలంగాణ యువతకు ప్రభుత్వ సంస్థ TOMCOM ఈ అద్భుత అవకాశం కల్పిస్తోంది.
విదేశీ ఉద్యోగ అవకాశాలు..
Overseas Jobs : విదేశాల్లో ఉద్యోగం చాలామంది యువతీయువకుల కల. అయితే విద్యార్హతలు తక్కువగా ఉండటంతో కొందరు, కేవలం ఐటీ రంగంలోనే మంచి ఉద్యోగాలుంటాయనే అపోహతో మరికొందరు, సరైన సమాచారం లేక ఇంకొందరి ఓవర్సీస్ జాబ్ కల నెరవేరడంలేదు. ఇలాంటివారికి రేవంత్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది... తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (TOMCOM) రాష్ట్ర యువతకు విదేశాల్లో ఉద్యోగావకాశాలు కల్పిస్తోంది.
తెలంగాణ యువతకు రష్యాలో ఉద్యోగాలు...
రష్యా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన కార్మిక కొరతను ఎదుర్కొంటోంది. ఉక్రెయిన్ తో సుదీర్ఘ కాలంగా జరుగుతున్న యుద్దంతో పాటు దేశంలో యువత తగ్గుదల కూడా ఈ కొరతకు కారణం. అందుకే రష్యాలో విదేశాల నుండి కార్మికులను ఆహ్వానిస్తోంది... ఇందులో భారత్ ముందుంది. భారత్ నుండి లక్షలాదిమంది నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించేందుకు రష్యా సిద్దమయ్యింది... ఈ అవకాశాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం సద్వినియోగం చేసుకుంటోంది.
TOMCOM అనేది నిరుద్యోగ యువతకు సహకారం అందించే సంస్ధ... తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర యువతకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో ఈ సంస్థ సహాయపడుతుంది. తాజాగా రష్యాలో ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఈ సంస్థ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ దేశంలో పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని... అన్ని అర్హతలుండి ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ప్రకటించింది.
అర్హతలు
రష్యాలో పనిచేసేందుకు సంబంధిత రంగంలో స్కిల్స్ కలిగిన కార్మికులు కావాలి.
1. పైప్ లేదా ట్యూబ్ తయారీ యూనిట్స్ లో పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి.
2. పైప్స్ స్ట్రెయిటెనింగ్ మెషిన్లపై అవగాహన కలిగివుండాలి.
3. మైక్రో మీటర్స్, గేజ్ లు ఉపయోగించే నైపుణ్యం కలిగివుండాలి.
4. హీట్ ట్రీటెడ్ స్టీల్ పైపులపై అవగాహన కలిగివుండాలి.
5. ఫ్యాక్టరీ అనుభవం కలిగిన పైప్ ఫిట్టర్లకు ఇది మంచి అవకాశం.
ఏం పనిచేయాలి..?
రష్యాలో చమురు & గ్యాస్ ఉత్పత్తి అధికంగా ఉంటుంది... ఇది ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రధానమైనది. ఇదే స్థాయిలో తయారీ & ఇంజనీరింగ్ రంగం కూడా ఉంది. ఈ రంగాల్లో పైప్/ట్యూబ్ తయారీ యూనిట్లు చాలా కీలకమైనవి... అందుకే వీటిలో అనుభవం ఉన్న మెషిన్ ఆపరేటర్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది.
పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్ అంటే స్టీల్ పైపుల తయారీ బాధ్యతలుంటాయి. ఆ పైపుల తయారీ మెషిన్ ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పైపు సైజు, నాణ్యత, సెప్టీ ప్రమాణాలను పాటించాల్సి ఉంటుంది. అంటే పరిశ్రమలో నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు తగినట్లు పైపును రూపొందించడమే వీళ్లు చేయాల్సిన పని.
శాలరీ
పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఉద్యోగులకు రష్యాలో మంచి అవకాశాలున్నాయి. వీరికి నెలకు రూ.72,000 వరకు శాలరీ ఉంటుందని TOMCOM పేర్కొంది. ప్రభుత్వ సంస్థద్వారా నియామక ప్రక్రియ సాగుతోంది కాబట్టి అభ్యర్థులు ఎలాంటి మోసాలకు గురయ్యే అవకాశాలుండవు... మంచి శాలరీ, ఇతర సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తాయి.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ
రష్యాలో ఉద్యోగం చేసేందుకు ఆసక్తి కలిగివుండి అన్ని అర్హతలుంటే రెజ్యూమ్ tomcom.resume@gmail.com కు పంపించవచ్చు. ఈ పైప్ స్ట్రెయిటెనింగ్ ఆపరేటర్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం కోసం ఫోన్ నెంబర్ల 9440051452 లేదా 9440051581 కాల్ చేయవచ్చు.