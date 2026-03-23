- Home
- Jobs
Government Jobs : కేవలం పదో తరగతి చదివితే చాలు.. వేలకు వేల జీతంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ, నోటిఫికేషన్ రిలీజ్
దేశవ్యాప్తంగా ఈ వారం 17,682 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు వచ్చాయి. మంచి జీతంతో కూడిన ఈ జాబ్స్ వివరాలు, దరఖాస్తు చివరి తేదీ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారీగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేన్లు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న యువతకు అత్యంత కీలకమైన సమయమిది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో మొత్తం 17,682 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్లు విడుదలయ్యాయి. వీటిలో రైల్వే, రక్షణ దళాల ఉద్యోగాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
10వ తరగతి పాసైన వారి నుంచి గ్రాడ్యుయేట్లు, ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ఉన్నవారి వరకు అందరికీ అవకాశాలున్నాయి. సరైన సమయంలో దరఖాస్తు చేసుకుంటే ప్రభుత్వ కొలువు సాధించే ఈ సువర్ణావకాశం మీదే కావచ్చు.
రైల్వేలో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టులు
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 11,127 అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియను ప్రకటించింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ మే 15, 2026న మొదలై జూన్ 14, 2026న ముగుస్తుంది. అభ్యర్థులు 10వ తరగతి పాసై, సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ లేదా డిప్లొమా చేసి ఉండాలి.
వయసు 18 నుంచి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. ఎంపిక ప్రక్రియలో రెండు దశల కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష, CBAT, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఎంపికైన వారికి ప్రారంభ జీతం నెలకు సుమారు రూ.19,900 ఉంటుంది.
దరఖాస్తు కోసం ఈ వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి : www.rrbapply.gov.in
రైల్వే అప్రెంటిస్గా యువతకు మంచి అవకాశం
చిన్న వయసులోనే రైల్వేలో చేరాలనుకుంటే, అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ మీకు మంచి అవకాశం. ఈ నోటిఫికేషన్లో 2,801 పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. దరఖాస్తులు మార్చి 12, 2026 నుంచి ఏప్రిల్ 11, 2026 వరకు స్వీకరిస్తారు.
10వ తరగతి పాసై, సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ సర్టిఫికెట్ ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. వయసు 15 నుంచి 24 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. రాతపరీక్ష లేకుండా, మెరిట్ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. వీరికి నెలకు రూ.8,000 నుంచి రూ.12,000 వరకు స్టైఫండ్ ఇస్తారు.
దరఖాస్తు కోసం ఈ వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి : scr.indianrailways.gov.in
సశస్త్ర సీమా బల్లో కానిస్టేబుల్ భర్తీ
దేశ సేవ చేయాలనే కల ఉన్న యువత కోసం సశస్త్ర సీమా బల్ (SSB) 1,060 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ మార్చి 21, 2026న మొదలై ఏప్రిల్ 20, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది.
10వ లేదా 12వ తరగతి పాసై, సంబంధిత రంగంలో డిప్లొమా ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోవచ్చు. వయసు 18 నుంచి 27 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. ఎంపిక ప్రక్రియలో ఫిజికల్ టెస్ట్ (PET, PST), రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్ట్, మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటాయి. జీతం నెలకు రూ.21,700 నుంచి రూ.81,100 మధ్య ఉంటుంది.
దరఖాస్తు కోసం ఈ వెబ్ సైట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి : www.ssb.gov.in
మీకు సరైన ఉద్యోగాన్ని ఎలా ఎంచుకోవాలి?
ఈ నోటిఫికేషన్లలో వేర్వేరు అర్హతలు, ఎంపిక ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, దరఖాస్తు చేసే ముందు మీ విద్యార్హత, వయసు, ప్రిపరేషన్ స్థాయిని సరిచూసుకోండి. రైల్వే, రక్షణ దళాల ఉద్యోగాలకు పోటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో అప్రెంటిస్ పోస్టులకు ఎంపిక ప్రక్రియ కాస్త సులభంగా ఉంటుంది. సరైన పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసి, పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఈ ఉద్యోగాలు మీ కెరీర్ను మార్చేస్తాయి.