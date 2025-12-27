Longest Expressway Tunnel : ప్రపంచంలోనే లాంగెస్ట్ టన్నెల్ ఎక్కడో తెలుసా?
Worlds Longest Expressway Tunnel : చైనాలోని జింజియాంగ్లో 22.13 కి.మీ పొడవైన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఎక్స్ప్రెస్వే టన్నెల్ 'తియాన్షన్ షెంగ్లీ' ప్రారంభమైంది. పర్వతాల గుండా సాగే ఈ మార్గం ప్రయాణికులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎక్స్ప్రెస్వే టన్నెల్: 22.13 కి.మీ పొడవు, అద్భుతమైన రికార్డులు
ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ రంగంలో మరో అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రయాణ సమయాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడమే కాకుండా, ఏడాది పొడవునా మెరుగైన కనెక్టివిటీని అందించే లక్ష్యంతో నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎక్స్ప్రెస్వే టన్నెల్ ఎట్టకేలకు ప్రారంభమైంది. ఇది కేవలం ఒక రహదారి మాత్రమే కాదు, ఆవిష్కరణలు, నిర్మాణ నైపుణ్యం, దీర్ఘకాలిక మౌలిక సదుపాయాల ప్రణాళికల కలయికకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. రవాణా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చేలా ఈ నిర్మాణం రూపుదిద్దుకుంది.
జింజియాంగ్లో ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం
సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ (SCMP) కథనం ప్రకారం, చైనాలోని జింజియాంగ్ ఉయ్ఘర్ అటానమస్ రీజియన్లో ఈ "ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన ఎక్స్ప్రెస్వే టన్నెల్" శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రారంభించారు. అత్యంత క్లిష్టమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల మధ్య ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడం విశేషం. ఈ టన్నెల్ పొడవు ఏకంగా 22.13 కిలోమీటర్లు ఉండటం గమనార్హం. పర్వతాల గుండా సాగే ఈ మార్గం ప్రయాణికులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ప్రయాణ సమయం భారీగా ఆదా
ఈ కొత్త సొరంగ మార్గానికి తియాన్షన్ షెంగ్లీ టన్నెల్ (Tianshan Shengli Tunnel) అని పేరు పెట్టారు. ఇది ఉరుమ్కి-యూలీ (Urumqi-Yuli) ఎక్స్ప్రెస్వేలో అత్యంత కీలకమైన భాగంగా ఉంది. ఈ టన్నెల్ నిర్మాణం వల్ల తియాన్షన్ పర్వతాల గుండా ప్రయాణించడం ఇప్పుడు చాలా సులభం కానుంది. ఇంతకుముందు ఈ పర్వతాలను దాటడానికి చాలా సమయం పట్టేది, కానీ ఇప్పుడు ఈ టన్నెల్ ద్వారా కేవలం 20 నిమిషాల్లోనే పర్వతాలను దాటవచ్చు. ఇది ప్రయాణికులకు సమయాన్ని ఆదా చేయడమే కాకుండా, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
రెండు ప్రపంచ రికార్డులు సొంతం
ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చైనా కమ్యూనికేషన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ (CCCC) ఛైర్మన్ సాంగ్ హైలియాంగ్ ఆసక్తికరమైన విషయాలను వెల్లడించారు. ఈ టన్నెల్ నిర్మాణం ద్వారా చైనా రెండు అరుదైన రికార్డులను సృష్టించిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వాటిలో మొదటిది, ఇది ప్రపంచంలోనే "అతి పొడవైన ఎక్స్ప్రెస్వే టన్నెల్"గా రికార్డు సృష్టించింది. రెండవది, హైవే టన్నెల్ చరిత్రలోనే "అత్యంత లోతైన వెర్టికల్ షాఫ్ట్" (Deepest Vertical Shaft) కలిగిన సొరంగంగా ఇది నిలిచిందని చైర్మన్ తెలిపారు. ఈ రెండు రికార్డులు చైనా ఇంజనీరింగ్ సామర్థ్యానికి నిదర్శనంగా నిలిచాయి.
నాలుగేళ్ల శ్రమ.. అద్భుత నిర్మాణం
ఈ భారీ ఎక్స్ప్రెస్వే నిర్మాణం అంత సులభంగా జరగలేదు. దీని నిర్మాణం ఏప్రిల్ 2020లో ప్రారంభమైంది. దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరాల పాటు నిరంతరాయంగా పనులు సాగాయి. క్లిష్టమైన పర్వత ప్రాంతాలు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకుని ఇంజనీర్లు ఈ సొరంగాన్ని పూర్తి చేశారు. ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి, అత్యంత పకడ్బందీగా దీనిని నిర్మించారు.
సెంట్రల్ ఆసియాతో కీలకం
ఈ టన్నెల్ కేవలం దేశీయ రవాణాకే కాకుండా, అంతర్జాతీయ సంబంధాల పరంగా కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఈ సొరంగ మార్గం చైనాను సెంట్రల్ ఆసియా దేశాలతో అనుసంధానించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కొత్త మార్గం ద్వారా వాణిజ్యం, రవాణా రంగాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. చైనా మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిలో ఇదొక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది.