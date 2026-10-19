Paris Protests: పారిస్ నగరం ఎందుకు తగలబడుతోంది? యువకులు ఎందుకు రోడ్లెక్కారు?
Paris Protests: ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. పారిస్లో పాఠశాలలు, కాలేజీల దుస్థితి, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు, కార్మికులు చేపట్టిన నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి.
పారిస్లో నిరసనలు ఎందుకు చెలరేగాయి?
ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కాలేజీలు, పాఠశాలల్లో అధ్వాన్నమైన పరిస్థితులు, విపరీతంగా పెరిగిపోయిన జీవన వ్యయానికి వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు రోడ్డెక్కడంతో ఈ ఆందోళనలు ప్రారంభమయ్యాయి.
సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో ప్రారంభమైన ఈ నిరసన ఉద్యమం క్రమంగా ఉద్ధృతమైంది. పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత తీవ్రంగా ఉందని, తరగతి గదులు కిక్కిరిసిపోయాయని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శిథిలావస్థకు చేరిన పాఠశాల భవనాలు, విద్యా వ్యవస్థలో లోపాల కారణంగా తమ చదువులు సక్రమంగా సాగడం లేదని వారు వాపోయారు.
ఈ ఆందోళనలు కేవలం విద్యారంగానికే పరిమితం కాలేదు. దేశంలో విపరీతంగా పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, ఇంధన ధరలు, గృహ నిర్మాణ ఖర్చులు ప్రజల బడ్జెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మెరుగైన వేతనాలు, తక్కువ ధరలు, మెరుగైన పింఛన్లు డిమాండ్ చేస్తూ కార్మిక సంఘాలు కూడా ఈ ఉద్యమంలో భాగమయ్యాయి. సమాన అవకాశాల లేమి, ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై యువతలో తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తమవుతోంది.
ప్రస్తుతం పారిస్లో ఏం జరుగుతోంది?
శనివారం (అక్టోబర్ 17) నాడు పారిస్ సహా పలు ఫ్రెంచ్ నగరాల్లో భారీ నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు. ఈ ప్రదర్శనలు ఉదయం పూట శాంతియుతంగా సాగినప్పటికీ, సాయంత్రానికి హింసాత్మక రూపు దాల్చాయి. కొంతమంది ఆందోళనకారులు పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. దుకాణాల అద్దాలను పగులగొట్టి, దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. పలు చోట్ల వాహనాలకు, భవనాలకు నిప్పు పెట్టారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో పోలీసులు బాష్పవాయువు గోళాలను, వాటర్ కెనాన్లను ప్రయోగించారు.
ఆదివారం (అక్టోబర్ 18 నాడు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ ఈ హింసాకాండను తీవ్రంగా ఖండించారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. అధికారుల బృందాలు దెబ్బతిన్న దుకాణాలు, ప్రభుత్వ భవనాల నష్టాన్ని అంచనా వేయడం ప్రారంభించాయి. సోమవారం (అక్టోబర్ 19) నాటికి పారిస్ వీధుల్లో ధ్వంసమైన స్టోర్ఫ్రంట్లు, కాలిపోయిన స్కూటర్లు, గోడలపై రాతలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. కొన్ని కేఫ్లు, పర్యాటక ప్రాంతాలు తిరిగి తెరుచుకున్నప్పటికీ, నగరంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం మాత్రం ఇంకా వీడలేదు.
పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే?
తాజా రిపోర్టుల ప్రకారం ఈ ఆందోళనల్లో భారీ ఆస్తి నష్టం సంభవించడంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున అరెస్టులు జరిగాయి. అంతర్గత మంత్రిత్వ శాఖ అంచనా ప్రకారం అక్టోబర్ 17 నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 5,50,000 మందికి పైగా నిరసనకారులు పాల్గొన్నారు. అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ అందించిన రిపోర్టుల ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా అరెస్టుల సంఖ్య 1,800 నుంచి 2,400 వరకు ఉంది. ఈ ఘర్షణల్లో 500 మందికి పైగా పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది గాయపడ్డారు. పారిస్కు వెలుపల ఉన్న లిమోజెస్ నగరంలో చరిత్రాత్మక సిటీ హాల్కు దుండగులు నిప్పు పెట్టడంతో అది పూర్తిగా దగ్ధమైంది.
అధ్యక్షుడు మాక్రాన్కు వ్యతిరేకంగా రాజకీయ తిరుగుబాటేనా?
ఈ నిరసనలు కేవలం ఒక్క డిమాండ్తో కూడినవి కావు. ప్రభుత్వ ప్రజా సంక్షేమ విధానాలు, జీవన వ్యయ నియంత్రణపై ప్రజల్లో పేరుకుపోయిన అసంతృప్తికి ఇవి అద్దం పడుతున్నాయి. విద్యార్థులు తమ చదువులు, పాఠశాలల మెరుగుదలపై దృష్టి పెట్టగా, కార్మికులు వేతనాలు, పింఛన్ల గురించి పోరాడుతున్నారు.
కొన్ని రాజకీయ గ్రూపులు కూడా ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఈ ఆందోళనల్లో చేరాయి. అయితే హింసకు పాల్పడిన వారిని, దోపిడీదారులను అధికార వర్గాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు అందరికీ ఉందని, కానీ హింసను సహించేది లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడం, ఆస్తి నష్టాన్ని అంచనా వేయడమే ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రాధాన్యంగా అధికార వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. విద్యాసంస్థలు, జీవన వ్యయం, ప్రజా సేవల విషయమై నెలకొన్న వివాదాలు ఇంకా పూర్తిగా సమసిపోలేదు. కేవలం యువత అల్లర్లు సృష్టించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఉద్యమం ప్రారంభం కాలేదు. ఆర్థిక అసమానతలు, విద్యారంగ సమస్యలే ఈ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.