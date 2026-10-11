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- USA: అమెరికాలో ఉంటున్న భారతీయులకు ఇక కష్టమేనా.? మరో బాంబ్ పేల్చిన ట్రంప్ సర్కార్
USA: అమెరికాలో ఉంటున్న భారతీయులకు ఇక కష్టమేనా.? మరో బాంబ్ పేల్చిన ట్రంప్ సర్కార్
USA: అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడే శాశ్వతంగా స్థిరపడాలని భావిస్తున్న విదేశీ ఉద్యోగులకు గ్రీన్ కార్డ్ ఎంతో కీలకం. అయితే ఈ ప్రక్రియలో కంపెనీల పాత్రకు సంబంధించి అమెరికాలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు.
ఐటీ దిగ్గజాలపై అమెరికా చర్య.. అసలు వివాదం ఏమిటి?
అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకునే విధానాలు, స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యతలపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థలు వీసా వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయనే ఆరోపణలు తెరపైకి వచ్చాయి. అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి సంస్థల నియామక విధానాలపై విమర్శలు చేశారు. విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించుకునే సమయంలో అమెరికన్లకు అందుబాటులో ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో PERM దరఖాస్తులకు సంబంధించిన చర్యలు ఐటీ కంపెనీలతో పాటు అమెరికాలో పనిచేస్తున్న విదేశీ నిపుణుల్లోనూ ఆసక్తిని పెంచాయి.
PERM ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? గ్రీన్ కార్డ్కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?
అమెరికాలో శాశ్వతంగా పనిచేయడానికి విదేశీ ఉద్యోగులకు ఉపాధి ఆధారిత గ్రీన్ కార్డ్ పొందే మార్గాల్లో PERM కీలకమైనది. PERM అంటే పర్మనెంట్ లేబర్ సర్టిఫికేషన్. సాధారణంగా ఈ ప్రక్రియలో కంపెనీ తాను భర్తీ చేయాలనుకుంటున్న ఉద్యోగానికి అర్హులైన అమెరికన్ కార్మికులు అందుబాటులో ఉన్నారా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తుంది. నిర్దేశించిన నిబంధనలను పాటించిన తర్వాత సంబంధిత ధ్రువీకరణ కోసం దరఖాస్తు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయినంత మాత్రాన ఉద్యోగికి వెంటనే గ్రీన్ కార్డ్ రాదు. తదుపరి దశల్లో ఇమ్మిగ్రేషన్ పిటిషన్, వీసా అందుబాటు, అర్హత వంటి అంశాలు కీలకంగా ఉంటాయి. కాబట్టి PERM ప్రక్రియ నిలిచిపోతే, దాని పరిధిలోకి వచ్చే ఉద్యోగుల గ్రీన్ కార్డ్ ప్రయాణం ఆలస్యం కావచ్చు.
భారతీయ ఐటీ ఉద్యోగులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
అమెరికాలో హెచ్-1బీ వీసాపై పనిచేస్తున్న భారతీయ సాఫ్ట్వేర్ నిపుణులు తమ ఉద్యోగంతో పాటు శాశ్వత నివాస అవకాశాలను కూడా పరిశీలిస్తుంటారు. అలాంటి ఉద్యోగులకు కంపెనీ స్పాన్సర్ చేసే గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియ ముఖ్యమైనది. సంబంధిత సంస్థల PERM దరఖాస్తులపై నిజంగా నిలిపివేత అమల్లో ఉంటే, కొత్తగా ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించాలనుకునే కొందరు ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసుకున్నవారి పరిస్థితి మాత్రం ఉత్తర్వుల నిబంధనలు, దరఖాస్తు దశను బట్టి మారుతుంది. అంతేకాదు, PERM ప్రక్రియపై ఆంక్షలు ఉన్నాయని మాత్రమే ఉద్యోగుల హెచ్-1బీ వీసాలు రద్దవుతాయని లేదా వారు వెంటనే అమెరికా విడిచి వెళ్లాలని అర్థం చేసుకోకూడదు. వీసా స్థితి, ఉద్యోగ అర్హత, గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియ వేర్వేరు అంశాలు.
TCS, ఇన్ఫోసిస్ స్పందన..
ఈ పరిణామంపై TCS, ఇన్ఫోసిస్ సంస్థలు తమ కార్యకలాపాలపై పెద్దగా ప్రభావం ఉండకపోవచ్చని వెల్లడించాయి. అమెరికాలో స్థానిక ఉద్యోగుల నియామకానికి, సాంకేతిక అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని ఇన్ఫోసిస్ తెలిపినట్లు సమాచారం. అలాగే TCS కూడా అమెరికాలో స్థానిక ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం, అక్కడి నిబంధనలకు అనుగుణంగా పనిచేయడంపై దృష్టి సారించినట్లు కథనాలు వెల్లడించాయి. గత కొన్నేళ్లుగా కొన్ని భారతీయ ఐటీ కంపెనీలు సమర్పిస్తున్న PERM దరఖాస్తుల సంఖ్య తగ్గినట్లు కూడా రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. అయితే కంపెనీల వారీగా దరఖాస్తుల సంఖ్య, నిలిపివేత పరిధి, అమలు తేదీ వంటి వివరాలను సంబంధిత అధికారిక ప్రకటనలు లేదా నియంత్రణ సంస్థలకు సమర్పించిన పత్రాల ద్వారా నిర్ధారించుకోవాలి.
ఇకపై గ్రీన్ కార్డ్ పొందడం కష్టమేనా?
ఈ పరిణామం వల్ల ప్రభావితమయ్యే ఉద్యోగులకు గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియలో ఆలస్యం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయితే అమెరికాలో పనిచేస్తున్న భారతీయులందరికీ గ్రీన్ కార్డులు నిలిచిపోయాయని చెప్పడం సరైంది కాదు. PERM ప్రక్రియకు వర్తించే ఆంక్షలు ఏ సంస్థలకు, ఏ దరఖాస్తులకు, ఎంతకాలం వర్తిస్తాయనే అంశాలే అసలు ప్రభావాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. ఇప్పటికే గ్రీన్ కార్డ్ పొందినవారికి, ఇతర అర్హతల ఆధారంగా దరఖాస్తు చేసుకునేవారికి పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అందువల్ల అమెరికాలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు తమ కంపెనీ మానవ వనరుల విభాగాన్ని లేదా ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యాయ నిపుణులను సంప్రదించి తాజా వివరాలు తెలుసుకోవడం మంచిది. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ అంశం అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగుల నియామక విధానాలు, స్థానిక ఉపాధికి ప్రాధాన్యం, గ్రీన్ కార్డ్ ప్రక్రియలపై మరోసారి చర్చకు దారితీస్తోంది.