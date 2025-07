'ఇండియా మాకు మిత్రదేశమే అయినప్పటికీ బిజినెస్ సంబంధాలు చాలా తక్కువ... సంవత్సరాలు ఈ దేశంతో తక్కువగానే బిజినెస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే అక్కడ టారీఫ్స్ చాలా ఎక్కువ. వాణిజ్యపరంగా ఇవి అడ్డంకిగా మారాయి'' అని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్ వేదికన ప్రకటించారు.

''భారత్ రక్షణా పరికరాలను రష్యానుండి ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తోంది. చైనాతో పాటు భారత్ కూడా రష్యానుండి భారీగా ఇందనాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. ఉక్రెయిన్ తో యుద్దాన్ని ఆపాలని ప్రపంచమంతా రష్యాను కోరుతున్నాయి... ఇలాంటి సమయంలో ఆ దేశంతో వాణిజ్యం మంచిదికాదు. అందువల్లే ఇండియాపై 25 శాతం టారీఫ్స్ విధిస్తున్నాం. అలాగే పెనాల్టీలు కూడా ఉంటాయి. ఆగస్ట్ 1 నుండి ఇవి అమలులోకి వస్తాయి'' అని ట్రంప్ ప్రకటించారు.

25% tariff on India, plus penalty!



Does he not realize, American companies need Indian consumers more than us needing them?



Our merchandise Exports to the US are much lower than Service exports, of which, even Pharma is an important part.



DJT hitting a hammer on his own foot! pic.twitter.com/X181xOoGb5

— Mangalam Maloo (@blitzkreigm) July 30, 2025