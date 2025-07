ఇంత‌టితో ఆగ‌ని ట్రంప్ సోష‌ల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ట్రూత్ వేదిక‌గా సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. ఈ విష‌య‌మై ఆయ‌న.. “అమెరికా–పాకిస్థాన్ మధ్య చమురు అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్‌ కోసం ఒప్పందం కుదిరింది. ప్రాజెక్ట్‌ను నడిపించే కంపెనీని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఎవరికి తెలుసు, ఏదో ఒక రోజు పాకిస్థాన్ భారత్‌కి కూడా చమురు అమ్మవచ్చు!” అని రాసుకొచ్చారు. ఇదిలా ఉంటే సుంకాల కారణంగా అమెరికా-భారత్ వాణిజ్య సంబంధాలు కఠినంగా మారవచ్చన్న అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

We are very busy in the White House today working on Trade Deals. I have spoken to the Leaders of many Countries, all of whom want to make the United States “extremely happy.” I will be meeting with the South Korean Trade Delegation this afternoon. South Korea is right now at a…

