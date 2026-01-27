- Home
Treasure: భూమి లోపల విలువైన లోహాలు బయటపడుతుంటాయి. తాజాగా ఇలాంటి ఓ భారీ నిధిని పరిశోధకులు గుర్తించారు. ఈ నిధి విలువ దాదాపు రూ. 8 లక్షల కోట్లు ఉండొచ్చని పరిశోధకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇంతకా ఆ నిధి ఎక్కడ గుర్తించారంటే.
చైనా హునాన్ ప్రాంతంలో భారీ బంగారం నిధి గుర్తింపు
ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచే స్థాయిలో చైనాలో భారీ బంగారం నిధి బయటపడింది. మధ్య చైనాలో ఉన్న హునాన్ ప్రాంతంలో, పింగ్జియాంగ్ కౌంటీలోని వాంగు అనే ప్రాంతంలో ఈ బంగారం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. భూమి లోపల దాదాపు 1,000 టన్నుల బంగారం ఉన్నట్టు అంచనా వేస్తున్నారు. దీని విలువ దాదాపు 85 బిలియన్ డాలర్లు మన కరెన్సీలో చెప్పాలంటే దాదాపు రూ. 8 లక్షల కోట్లు ఉండొచ్చని అంటున్నారు.
భూమి లోతుల్లో దాగున్న బంగారం
పరిశోధనల సమయంలో భూమికి సుమారు 6,500 అడుగుల లోతులో కూడా పెద్ద మొత్తంలో బంగారం ఉన్నట్టు తెలిసింది. అక్కడ కనీసం 300 టన్నులకుపైగా బంగారం ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం 40 బంగారం నాళాలు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఇప్పటి వరకు కనిపించిన బంగారం నిధుల్లో ఇది అత్యంత పెద్దదిగా భావిస్తున్నారు.
ఇది ఎందుకు ముఖ్యమంటే?
ఈ బంగారం నిధి కేవలం సంపద కోసమే కాదు, చరిత్ర పరంగా కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమిలో జరిగిన మార్పుల వల్ల ఈ బంగారం ఏర్పడిందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. భూమి కదలికలు, ఉష్ణోగ్రత మార్పులు, ప్రకృతి పరిస్థితులు ఈ నిధి ఏర్పడటానికి కారణమై ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.
స్పెయిన్లో మరో వింత ఘటన
ఇదే సమయంలో స్పెయిన్లో మరో వింత ఘటన జరిగింది. అక్కడ కాంస్య యుగానికి చెందిన పురాతన నిధుల మధ్య, భూమికి చెందని లోహ వస్తువులు లభించాయి. ఇవి సాధారణంగా భూమిలో తయారయ్యే లోహాలు కాదని, ఆకాశం నుంచి పడిన ఉల్కల నుంచి వచ్చిన లోహాలు అని పరిశోధకులు నిర్ధారించారు.
ఆ లోహాలతో చేసిన కంకణాలు, గోళాకార ఆభరణాలు అక్కడ లభించాయి. అంటే వేల సంవత్సరాల క్రితమే మనుషులు ఆకాశం నుంచి వచ్చిన లోహాలను గుర్తించి, వాటిని ఆభరణాలుగా ఉపయోగించారన్న మాట.
ఇంకా బయటపడుతున్న భూమి రహస్యాలు
చైనాలో బంగారం నిధి కావచ్చు, స్పెయిన్లో ఉల్కల లోహాలు కావచ్చు – ఇవన్నీ ఒక విషయం చెబుతున్నాయి. భూమి లోపల ఇంకా ఎన్నో రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. మనిషి ఎంత ఎక్కువగా తవ్వితే, అంత ఎక్కువగా కొత్త విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. ప్రకృతి ముందు మనిషి ఎంత చిన్నవాడో గుర్తు చేసే ఉదాహరణలివి. భూమి ఇంకా చెప్పాల్సిన కథలు చాలా ఉన్నాయన్నది నిజం.