- Home
- Business
- EPFO: పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. ఉచితంగా రూ. 40 వేలు పడనున్నాయి. ఎందుకంటే.?
EPFO: పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉన్న వారికి గుడ్ న్యూస్.. ఉచితంగా రూ. 40 వేలు పడనున్నాయి. ఎందుకంటే.?
EPFO: దేశంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులందరికీ పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుందని తెలిసిందే. ప్రతీ నెల ఈ అకౌంట్లో కొంత మొత్తం జమ అవుతుంది. ఈ మొత్తానికి ప్రభుత్వం ప్రతీ ఏటా వడ్డీని జమ చేస్తుంటుంది.
EPFO నుంచి పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు భారీ ఊరట
ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (EPFO) పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి పీఎఫ్ ఖాతాల్లో వార్షిక వడ్డీ మొత్తాన్ని జమ చేయనుంది. ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం ఆధారంగా కొందరికి రూ.40 వేల వరకు అదనపు లాభం అందే అవకాశం ఉంది. ఇది పూర్తిగా వడ్డీ రూపంలో వచ్చే మొత్తం కావడం విశేషం.
8.25 శాతం వడ్డీతో ఎంత లాభం వస్తుంది?
ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి EPFO 8.25 శాతం వడ్డీ రేటును అమలు చేస్తోంది. పీఎఫ్ ఖాతాలో ఎక్కువ మొత్తంలో పొదుపు ఉన్న ఉద్యోగులకు ఎక్కువ వడ్డీ లభిస్తుంది. ఉదాహరణకు ఖాతాలో రూ. 5 లక్షల వరకు బ్యాలెన్స్ ఉన్నవారికి రూ.40 వేల వరకు వడ్డీ జమ కావొచ్చు. బ్యాలెన్స్ తక్కువగా ఉన్నవారికి వడ్డీ మొత్తం కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
వడ్డీ జమ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
ప్రతి సంవత్సరం EPFO పీఎఫ్ ఖాతాల్లో ఉన్న మొత్తంపై వడ్డీని లెక్కించి నేరుగా ఖాతాలోనే జమ చేస్తుంది. ఉద్యోగులు ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వడ్డీ జమ అయిన తర్వాత పాస్బుక్లో ఆ వివరాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా పీఎఫ్ ఖాతా ఒక దీర్ఘకాల పొదుపు సాధనంగా ఉపయోగపడుతోంది.
పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి.?
* ముందుగా బ్రౌజర్లో EPFO UAN సభ్యుల పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి.
* UAN నంబర్, పాస్వర్డ్ నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి
* రిజిస్టర్డ్ మొబైల్కు వచ్చిన OTP ధృవీకరించాలి
* లాగిన్ అయిన తర్వాత “పాస్బుక్” ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలి
* అక్కడ పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ వివరాలు కనిపిస్తాయి
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా ఎలా అంటే.?
* ప్లే స్టోర్ నుంచి UMANG యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలి
* యాప్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత సెర్చ్ బాక్స్లో EPFO టైప్ చేయాలి
* “View Passbook” ఎంపికపై క్లిక్ చేయాలి
* UAN నంబర్ నమోదు చేయాలి
* మొబైల్కు వచ్చిన OTP ఎంటర్ చేయాలి
* సభ్యుల ID ఎంచుకుని పాస్బుక్ ఓపెన్ చేయాలి
* అందులో తాజా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ కనిపిస్తుంది