SuperShe Island : ఫిన్లాండ్లోని సూపర్ షీ ఐలాండ్ కేవలం మహిళల కోసమే కేటాయించిన ప్రైవేట్ ద్వీపం. ఇక్కడ పురుషులకు ప్రవేశం లేదు. దీనిని మహిళల స్వర్గధామంగా పిలుస్తారు. అసలు ఈ ఐలాండ్ లో ఏముంటుంది?
మహిళల కోసం భూతల స్వర్గం.. సూపర్ షీ ఐలాండ్ ప్రత్యేకతలు ఇవే!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులను ఆకర్షించే ఎన్నో అందమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ, ఫిన్లాండ్లోని ఒక ద్వీపం మాత్రం మిగతా వాటికంటే ఎంతో భిన్నమైనది, ప్రత్యేకమైనది. అదే సూపర్ షీ ఐలాండ్. ఈ ద్వీపానికి ఉన్న అతిపెద్ద ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇక్కడ పురుషులకు ప్రవేశం పూర్తిగా నిషిద్ధం. కేవలం మహిళలు మాత్రమే ప్రకృతి ఒడిలో సేదతీరేలా దీనిని రూపొందించారు.
అందుకే దీనిని తరచుగా భూతల స్వర్గం అని, మహిళల స్వర్గధామం అని పిలుస్తుంటారు. 2023లో ఈ ద్వీపం యాజమాన్యం మారినప్పటికీ, ఇది ఇప్పటికీ మహిళల ప్రత్యేక ప్రపంచంగానే గుర్తింపు పొందింది. ఈ ద్వీపం ఎక్కడ ఉంది? దీని వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏమిటి? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఫిన్లాండ్ తీరంలో 8.4 ఎకరాల అద్భుతం
ఫిన్లాండ్ దేశం సహజసిద్ధమైన ప్రకృతి అందాలకు పెట్టింది పేరు. ఆ దేశంలోని దక్షిణ తీరానికి సమీపంలో, బాల్టిక్ సముద్రం, నడిబొడ్డున ఈ సూపర్ షీ ఐలాండ్ ఉంది. సుమారు 8.4 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్రైవేట్ ఐలాండ్, బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఒక వేరే లోకంలో ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
ఇది ఫిన్లాండ్ రాజధాని హెల్సింకి నగరానికి దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇక్కడికి చేరుకోగానే పర్యాటకులు తమ దైనందిన జీవితంలోని ఒత్తిళ్లను మర్చిపోతారు. చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న నీలి రంగు సముద్రం, పచ్చని దట్టమైన అడవులు, రాళ్లతో కూడిన తీరప్రాంతాలు ఈ ప్రదేశాన్ని ఒక అద్భుతమైన పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చాయి.
మగవాళ్లకు నో ఎంట్రీ.. ఎందుకంటే?
ఈ ద్వీపం గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరగడానికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడ అమలులో ఉన్న ఒక కఠినమైన నిబంధన. ఈ ఐలాండ్లో పురుషులకు ప్రవేశం పూర్తిగా నిషేధం. కేవలం మహిళలకు మాత్రమే ఇక్కడ బస చేయడానికి, పర్యటించడానికి అనుమతి ఉండేది. ఎలాంటి సామాజిక ఒత్తిళ్లు లేకుండా, బాహ్య ప్రపంచం నుండి వచ్చే జోక్యం లేకుండా మహిళలు తమతో తాము ప్రశాంతంగా గడపాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిబంధనను పెట్టారు.
ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మహిళలు తమ స్వేచ్ఛను పూర్తిగా ఆస్వాదించవచ్చు. పురుషుల ఉనికి లేకపోవడం వల్ల స్త్రీలు తమపై తాము ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించగలుగుతారనీ, ప్రకృతితో మమేకమై మానసిక ప్రశాంతతను పొందగలుగుతారని దీని నిర్వాహకులు భావించారు.
క్రిస్టినా రోత్ వినూత్న ఆలోచన
ఈ అద్భుతమైన ఐలాండ్ వెనుక అమెరికన్ పారిశ్రామికవేత్త క్రిస్టినా రోత్ కృషి ఉంది. ఆమె గతంలో ఒక విజయవంతమైన టెక్ కంపెనీకి సీఈఓగా పనిచేశారు. 2018లో క్రిస్టినా ఈ ద్వీపాన్ని కొనుగోలు చేశారు. మహిళల కోసం ఒక డిస్ట్రాక్షన్-ఫ్రీ జోన్ సృష్టించాలనేది ఆమె కల. రోజువారీ జీవితంలో ఉండే అనేక రకాల ఆటంకాలకు దూరంగా, ప్రకృతి మధ్యలో ఉంటూ మహిళలు తమ శక్తిని తిరిగి పుంజుకోవడానికి ఈ ప్రదేశం ఉపయోగపడాలని ఆమె భావించారు. ఆమె ఆలోచనల ప్రతిరూపమే ఈ సూపర్ షీ ఐలాండ్. ఇది కేవలం విహారయాత్రకే కాకుండా, మహిళల సాధికారతకు, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఒక కేంద్రంగా మారింది.
లేడీస్ ఓన్లీ ప్యారడైజ్ లో ఏకాంతం, ప్రశాంతతకు పెద్దపీట
సాధారణ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఉండే రద్దీ, శబ్ద కాలుష్యం ఇక్కడ అస్సలు కనిపించవు. ప్రైవసీ అనేది ఈ ఐలాండ్ ప్రధాన సూత్రం. ఇక్కడ రద్దీని నివారించడానికి, వచ్చే వారికి పూర్తి ఏకాంతాన్ని అందించడానికి, ఒకేసారి కేవలం ఎనిమిది మంది అతిథులను మాత్రమే అనుమతించేవారు. ఇక్కడ బస చేయడానికి విలాసవంతమైన చెక్క క్యాబిన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇవి ప్రకృతితో మమేకమయ్యేలా డిజైన్ చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చే మహిళలు యోగా చేయడం, ధ్యానం చేయడం, ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడం ద్వారా తమ మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. పురుషులు ఉన్నప్పుడు మహిళలు తమ సహజత్వాన్ని కోల్పోతారని, అందుకే ఈ ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేశామని క్రిస్టినా గతంలో పేర్కొన్నారు.
సూపర్ షీ ఐలాండ్ : 2023లో జరిగిన మార్పులు
అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఈ ద్వీపం యాజమాన్యం 2023లో మారింది. ఈ ఐలాండ్ను ఒక షిప్పింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్కు విక్రయించారు. ఈ ఒప్పందం విలువ 1 మిలియన్ యూరోలకు పైగానే ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ద్వీపం చేతులు మారిన తర్వాత, దీని పాత నిబంధనలలో కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి.
ఇది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఆస్తిగా మారింది. అయినప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో, పర్యాటక రంగంలో సూపర్ షీ ఐలాండ్ ఇప్పటికీ మహిళల స్వర్గధామంగానే గుర్తుండిపోయింది. ఇది కేవలం ఒక భూభాగం మాత్రమే కాదు, మహిళల స్వేచ్ఛకు, ప్రశాంతతకు నిదర్శనంగా నిలిచిన ఒక అరుదైన ప్రదేశం.