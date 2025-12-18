- Home
- International
- 20 వేల కిలో మీటర్లు, 21 రోజుల ప్రయాణం.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైలు మార్గం. ఈ ఊహ ఎంత బాగుందో..
20 వేల కిలో మీటర్లు, 21 రోజుల ప్రయాణం.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైలు మార్గం. ఈ ఊహ ఎంత బాగుందో..
Railway: ప్రపంచ పటంలో పలు దేశాల మధ్య భూ మార్గం అందుబాటులో ఉన్నా ప్రయాణానికి విమానాలనే ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఒకవేళ పలు దేశాల మధ్య రైల్వే ట్రాక్ను అనుంసధానిస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఆ ఊహకు ఈ కథనం అక్షర రూపం.
ప్రపంచాన్ని కలిపే రైలు – పోర్చుగల్ నుంచి సింగపూర్
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రైలు ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక కలల ప్రయాణంగా చెప్పొచ్చు. పోర్చుగల్లోని లాగోస్ లేదా పోర్టో ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమై, సింగపూర్ వరకు రైలు ద్వారా చేరే ఈ ప్రయాణం దాదాపు 21 రోజులు, 20 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా సాగుతుంది. యూరప్, ఆసియా, ఆగ్నేయ ఆసియా ఖండాలను కలుపుతూ సాగడం దీని ప్రత్యేకత. ఇటీవల ప్రారంభమైన చైనా–లావోస్ రైల్వే లైన్ ఈ ప్రయాణానికి కీలకంగా మారింది.
ఈ ప్రయాణం ఎలా మొదలవుతుంది? యూరప్లో ఇలా
ప్రయాణం పోర్చుగల్లో మొదలై స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్ మీదుగా సాగుతుంది. ప్యారిస్ చేరిన తరువాత జర్మనీ, పోలాండ్ దాటుకుని రష్యా రాజధాని మాస్కోకు చేరే మార్గం ఉంటుంది. ఈ దశలో ప్రయాణికులు యూరప్ గ్రామాలు, నగరాలు, ప్రకృతి అందాలను దగ్గరగా చూడగలుగుతారు. ప్యారిస్ నుంచి మాస్కో వరకు సాగే రైలు ప్రయాణం దాదాపు 40 గంటలు కొనసాగుతుంది.
ట్రాన్స్-సైబీరియన్ రైల్వే
మాస్కో నుంచి బీజింగ్ వరకు సాగే ట్రాన్స్-సైబీరియన్ రైల్వే ఈ ప్రయాణంలో అతి కీలక భాగం. ఇది దాదాపు 7 రోజులు పడుతుంది. సైబీరియా అడవులు, విస్తారమైన మైదానాలు ఈ ప్రయాణానికి ప్రత్యేక అనుభూతిని ఇస్తాయి. ప్రస్తుతం రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ రైళ్లను నిలిపివేశారు. భవిష్యత్తులో పరిస్థితులు మారితేనే ఈ మార్గం పూర్తిగా సాధ్యం అవుతుంది.
చైనా నుంచి ఆగ్నేయ ఆసియా – కొత్త రైల్వే లింక్
బీజింగ్ నుంచి కున్మింగ్ వరకు చైనాలో హైస్పీడ్ రైలు సౌకర్యం ఉంది. అక్కడి నుంచి లావోస్ రాజధాని వియంతియన్ వరకు చైనా–లావోస్ రైల్వే ప్రయాణాన్ని సులభం చేసింది. వియంతియన్ నుంచి థాయ్లాండ్, మలేసియా మీదుగా చివరికి సింగపూర్ చేరే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల రైలు లింక్ లేకపోవడంతో బస్సు ప్రయాణం అవసరం అవుతుంది.
నిజంగా ఇది సాధ్యమేనా? ఖర్చు, వీసాలు, వాస్తవ పరిస్థితి
సిద్ధాంతంగా ఇది ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన రైలు ప్రయాణంగా చెప్పుకుంటారు. వాస్తవానికి మాత్రం ప్రస్తుతం ఇది పూర్తిగా సాధ్యం కాదు. రష్యా మీదుగా రైలు సేవలు నిలిచిపోవడం దీనికి ప్రధాన కారణం. ఈ ప్రయాణానికి కనీసం 7 వీసాలు, ముందస్తు బుకింగ్స్ అవసరం. మొత్తం ఖర్చు సుమారు రూ. 1.2 లక్షల నుంచి రూ. 1.8 లక్షల వరకు అవుతుందని అంచనా. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే, భవిష్యత్తులో ఇది నిజమైన ప్రపంచ రికార్డు ప్రయాణంగా మారే అవకాశం ఉంది.
మొత్తం మీద పోర్చుగల్ నుంచి సింగపూర్ వరకు రైలు ప్రయాణం ఒక ఆలోచనగా మాత్రమే ప్రస్తుతం ఉంది. అయినా సరే, ఈ కల ప్రపంచవ్యాప్తంగా రైలు ప్రేమికుల్లో ఉత్సాహం నింపుతోంది. యుద్ధాలు, రాజకీయ సమస్యలు తగ్గిన రోజు, ఈ ప్రయాణం నిజంగా సాధ్యమైతే, అది రైలు చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది.