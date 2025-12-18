- Home
- Automobile
- Bikes
- Bike: ర్యాపిడో, జొమాటో వాళ్లకు ఈ బైక్ వరం.. ఒక్కసారి ట్యాంక్ నింపితే 600 కి.మీలు ఖాయం
Bike: ర్యాపిడో, జొమాటో వాళ్లకు ఈ బైక్ వరం.. ఒక్కసారి ట్యాంక్ నింపితే 600 కి.మీలు ఖాయం
Bike: ర్యాపిడో, జొమాటో వంటి సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఉపాధి లభించడం సులభంగా మారింది. బైక్ ఉంటే చాలు ఆదాయం పొందొచ్చనే ధీమా లభిస్తోంది. దీంతో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ల వైపు చాలా మంది మొగ్గు చూపుతున్నారు. అలాంటి ఒక బెస్ట్ బైక్ ఇది.
భారత మార్కెట్లో షైన్కు పెరుగుతోన్న డిమాండ్
భారతదేశంలో రోజువారీ ప్రయాణాలు చేసే పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు తక్కువ ఖర్చుతో నడిచే బైక్ అవసరం. పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతుండటంతో అధిక మైలేజ్ ఇచ్చే చిన్న ఇంజిన్ బైకులపైనే ఎక్కువ దృష్టి పడుతోంది. ఈ పరిస్థితుల్లో 100cc–110cc విభాగం ఇప్పటికీ దేశంలో అత్యధిక డిమాండ్ ఉన్న సెగ్మెంట్గా కొనసాగుతోంది. ఈ కోవలో హోండా షైన్ 100 తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. హోండా బ్రాండ్ విశ్వసనీయత, తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులపై ఉన్న నమ్మకం కారణంగా వినియోగదారులు ఈ బైక్ వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు.
ధర, డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు
హోండా షైన్ 100 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.65,561గా ఉంది. ఆన్-రోడ్ ధర ప్రాంతాన్ని బట్టి దాదాపు రూ.80 వేల వరకు చేరుతుంది. డిజైన్ పరంగా ఇది సింపుల్గా కనిపిస్తుంది. అవసరమైన చోట మాత్రమే స్టైలింగ్ ఉండేలా రూపొందించారు. ఆకర్షణీయమైన హెడ్ల్యాంప్, సాఫ్ట్ లైన్లతో ఉన్న బాడీ, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్పై హోండా బ్యాడ్జ్ బైక్కు క్లాసిక్ టచ్ ఇస్తాయి. నగర రోడ్లకూ, గ్రామీణ మార్గాలకూ సరిపోయే లుక్ ఇది. ఈ బైక్ ఆరెంజ్ విత్ బ్లాక్, గ్రీన్ విత్ బ్లాక్, గ్రే విత్ బ్లాక్, బ్లూ విత్ బ్లాక్, రెడ్ విత్ బ్లాక్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం, గేర్బాక్స్
షైన్ 100లో 98.98cc ఎయిర్ కూల్డ్ సింగిల్ సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ అందించారు. పరిమాణం చిన్నదైనా రోజూ ఆఫీస్, స్కూల్, మార్కెట్ ప్రయాణాలకు సరిపడే శక్తిని ఇస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 7500 RPM వద్ద 7.38 bhp పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 5000 RPM వద్ద 8.05 Nm టార్క్ అందిస్తుంది. నాలుగు స్పీడ్ల గేర్బాక్స్ ఉండటం వల్ల నగర ట్రాఫిక్లో డ్రైవ్ చేయడం సులభంగా ఉంటుంది. ఇంజిన్ రిఫైన్మెంట్ బాగుండటం వల్ల శబ్దం తక్కువగా ఉంటుంది.
మైలేజ్, ఇంధన సామర్థ్యం
హోండా షైన్ 100 ప్రధాన బలం మైలేజ్. కంపెనీ వివరాల ప్రకారం ఇది లీటరుకు సుమారు 65 కి.మీ మైలేజ్ ఇస్తుంది. 9 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉండటంతో ఒక్కసారి ట్యాంక్ నింపితే దాదాపు 585 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చు. సాధారణంగా రోజూ బైక్ వాడే వారికి రెండు నుంచి మూడు వారాల వరకు పెట్రోల్ ఖర్చు పెద్దగా ఉండదు. తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుతో కలిపి చూసుకుంటే ఇది నిజంగా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బైక్గా చెప్పొచ్చు.
భద్రత, ఫీచర్లు, పనితీరు
భద్రత విషయంలో Shine 100 ముందు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్ సస్పెన్షన్ ఇస్తుంది. వెనుక వైపు డ్యూయల్ షాక్ అబ్జార్బర్ సెటప్ ఉంటుంది. బ్రేకింగ్ కోసం CBSతో కూడిన డ్రమ్ బ్రేక్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది బ్రేక్ వేస్తున్నప్పుడు బైక్పై నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే ట్విన్ పాడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, సైడ్ స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్ ఆఫ్ సెన్సార్, సౌకర్యవంతమైన సింగిల్ పీస్ సీటు లాంటి ప్రాక్టికల్ అంశాలు ఉన్నాయి. సీటు ఎత్తు 786 మిమీ కావడం వల్ల పొడవు తక్కువ ఉన్న రైడర్లకు కూడా సులభంగా ఉంటుంది. పనితీరులో ఈ బైక్ గంటకు గరిష్ఠంగా 85 కి.మీ వేగాన్ని చేరగలదు. 0 నుంచి 60 కి.మీ వేగాన్ని కేవలం 7.82 సెకన్లలో అందుకోవడం దీని ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.