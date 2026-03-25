18 వేల కిలోమీటర్ల దూరం దాడి చేసే మిస్సైల్ ఆ దేశ సొంతం.. మరి భారతదేశం రేంజ్ ఏంటో తెలుసా.?
Missiles: ప్రస్తుతం మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాల సైనిక శక్తి గురించి మళ్లీ చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా యుద్ధాలలో కీలక పాత్ర పోషించే లాంగ్ రేంజ్ మిసైళ్లు (దూర ప్రయాణ క్షిపణులు) గురించి ఆసక్తి పెరిగింది.
అత్యంత శక్తివంతమైన క్షిపణి ఏ దేశంలో ఉందంటే..
లాంగ్ రేంజ్ మిసైళ్ల విషయంలో ప్రస్తుతం రష్యా ముందంజలో ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. రష్యా అభివృద్ధి చేసిన RS-28 Sarmat అనే అంతర్మహాద్వీప బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తివంతమైన వాటిలో ఒకటి. దీనిని సాధారణంగా “సాటన్-II” (Satan II) అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ క్షిపణి సుమారు 18,000 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు దాడి చేయగలదు. ఒకేసారి అనేక అణు వార్హెడ్లను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. ఆధునిక రక్షణ వ్యవస్థలను తప్పించుకునేలా దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. అందుకే ఇది ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆయుధాలలో ఒకటిగా చెబుతుంటారు.
చైనా, అమెరికా కూడా బలమైన పోటీదారులు
క్షిపణి సాంకేతికతలో చైనా కూడా బలమైన స్థానంలో ఉంది. చైనా అభివృద్ధి చేసిన DF-41 క్షిపణి సుమారు 12,000 నుంచి 15,000 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు ప్రయాణించగలదు. ఒక ఖండం నుంచి మరో ఖండంలో ఉన్న లక్ష్యాలను కూడా ఇది కచ్చితంగా తాకగలదు. మరోవైపు అమెరికా కూడా తన బలాన్ని కొనసాగిస్తోంది. అమెరికా వద్ద ఉన్న LGM-30 Minuteman III క్షిపణి సుమారు 13,000 నుంచి 14,000 కిలోమీటర్ల వరకు దాడి చేయగలదు. అదే సమయంలో Trident II D5 అనే క్షిపణి సముద్రంలో ఉన్న అణు జలాంతర్గాముల నుంచి ప్రయోగిస్తారు. దీని దూర సామర్థ్యం సుమారు 12,000 కిలోమీటర్లు. ఈ క్షిపణిని అమెరికా మాత్రమే కాకుండా యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కూడా వినియోగిస్తోంది.
నార్త్ కొరియా – ఆశ్చర్యపరిచిన క్షిపణి శక్తి
చిన్న దేశం అయినప్పటికీ నార్త్ కొరియా కూడా క్షిపణి రంగంలో పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ముఖ్యంగా Hwasong-15, Hwasong-17, Hwasong-18 వంటి క్షిపణుల వల్ల ఈ దేశం ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం ఈ క్షిపణులు 13,000 కిలోమీటర్లకు పైగా దూరం ప్రయాణించే సామర్థ్యం కలిగి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. దీంతో నార్త్ కొరియా కూడా లాంగ్ రేంజ్ మిసైళ్ల జాబితాలో ఒక ప్రధాన దేశంగా మారింది.
భారత్ స్థానం ఏమిటి?
ఈ జాబితాలో భారత్ కూడా ముఖ్యమైన దేశంగా నిలుస్తోంది. భారత్ అభివృద్ధి చేసిన అగ్ని-V (Agni-V) క్షిపణి అధికారికంగా 5,000 నుంచి 5,500 కిలోమీటర్ల వరకు దాడి చేయగలదని ప్రకటించారు. అయితే కొన్ని అంతర్జాతీయ రక్షణ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం దీని అసలు సామర్థ్యం 8,000 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఇదే కాకుండా భారత్ అభివృద్ధి చేస్తున్న K-6 జలాంతర్గామి నుంచి ప్రయోగించే క్షిపణి సుమారు 10,000 నుంచి 12,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించేలా రూపొందిస్తున్నారని సమాచారం. అలాగే భవిష్యత్తులో మరింత ఆధునికంగా ఉండే అగ్ని-VI ప్రాజెక్ట్ కూడా అభివృద్ధి దశలో ఉంది.
గమనిక: ఈ వివరాలను ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన సమాచారం చాలా గోప్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటి వాస్తవ సామర్థ్యం భిన్నంగా ఉండొచ్చు.