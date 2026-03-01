Flour Price: కిలో గోధుమ పిండి ధర రూ. 200... చుక్కలు చూపిస్తోన్న ద్రవ్యోల్బణం
Flour Price: సాధారణంగా కిలో గోధుమ పిండి ధర ఎంత ఉంటుంది.? రూ. 50 నుంచి రూ. 60 మధ్య ఉంటుంది. మంచి క్వాలిటీ అయితే ఓ రూ. 70 ఉంటుంది కదూ! అయితే పాకిస్థాన్లో మాత్రం కిలో గోధుమ పిండి ధర ఏకంగా రూ. 200కి చేరింది.
పాకిస్తాన్లో కిలో పిండి ధర ఎంత?
పాకిస్తాన్లో సాధారణంగా 10 కిలోల గోధుమ పిండి సంచి ధర సుమారు 890 నుంచి 1500 పాకిస్తాన్ రూపాయల వరకు ఉంటుంది. అంటే కిలో పిండి ధర సుమారు 89 నుంచి 150 పాకిస్తాన్ రూపాయల మధ్య ఉంటుంది. పిండి సరఫరా, ప్రాంతం, బ్రాండ్ నాణ్యత ఆధారంగా ధరల్లో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొరత కారణంగా ధరలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.
ప్రీమియం పిండి ధరలు ఇంకా ఎక్కువ
ప్రీమియం క్వాలిటీ గోధుమ పిండి ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కొన్ని నగరాల్లో కిలో పిండి ధర 160 నుంచి 200 పాకిస్తాన్ రూపాయల వరకు చేరుతోంది. ఈ రకం పిండి ఎక్కువగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో వినియోగిస్తారు. మార్కెట్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటం, సరఫరా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
నగరాలను బట్టి మారుతున్న ధరలు
పాకిస్తాన్లో ప్రతి నగరంలో పిండి ధరలు ఒకేలా లేవు. ఇస్లామాబాద్లో 10 కిలోల సంచి ధర సుమారు 890–900 పాకిస్తాన్ రూపాయలు. కరాచీ, లాహోర్ నగరాల్లో ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సుమారు 905 రూపాయల వరకు ఉన్నాయి. ఖుజ్దార్ వంటి ప్రాంతాల్లో కొరత కారణంగా 20 కిలోల సంచి ధర 2800 రూపాయల వరకు పెరిగింది. ధరల్లో ఈ తేడా సరఫరా పరిస్థితులను చూపుతోంది.
ఆఫ్ఘానిస్తాన్లో పిండి ధరలు
ఆఫ్ఘానిస్తాన్లో గోధుమ పిండి హోల్సేల్ ధర కిలోకు సుమారు 0.46 నుంచి 0.50 అమెరికన్ డాలర్లు ఉంది. ఇది సుమారు 130 నుంచి 140 పాకిస్తాన్ రూపాయలకు సమానం. పాకిస్తాన్తో పోలిస్తే ఆఫ్ఘానిస్తాన్లో ధరలు ఎక్కువ మార్పులు లేకుండా స్థిరంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాకిస్తాన్లో ధరలు పెరగడానికి కారణాలు
పాకిస్తాన్లో ద్రవ్యోల్బణం కూడా ధరలు పెరగడానికి కారణంగా మారింది. 2026 జనవరిలో పాకిస్తాన్ ద్రవ్యోల్బణం సుమారు 5.8 శాతంగా నమోదైంది. అదే సమయంలో ఆఫ్ఘానిస్తాన్లో ద్రవ్యోల్బణం సుమారు 2.2 శాతం మాత్రమే ఉంది. పాకిస్తాన్లో సుమారు 2.2 మిలియన్ టన్నుల గోధుమ కొరత ఉందని అంచనా. ఎండలు, సరఫరా సమస్యలు, సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల వల్ల పరిస్థితి మరింత కష్టంగా మారింది. ఈ కారణాల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా పిండి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే పాకిస్తాన్లో గోధుమ పిండి ధరలు ఎక్కువ మార్పులు చూపుతుండగా, ఆఫ్ఘానిస్తాన్లో ధరలు కొంత స్థిరంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.