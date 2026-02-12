- Home
Investments: ప్రస్తుతం విద్యా ఖర్చులు, జీవన వ్యయం వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. అందుకే పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పటి నుంచే పొదుపు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఫండ్ లక్ష్యం ఏంటంటే.?
ఈ పథకం 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లల పేరుతో ప్రారంభించవచ్చు. తల్లిదండ్రులు లేదా గార్డియన్ పెట్టుబడిని నిర్వహిస్తారు. పిల్లలు పెద్దయ్యే సమయానికి ఒక మంచి నిధి సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు. చదువు, విదేశీ విద్య, ప్రొఫెషనల్ కోర్సులు, కెరీర్ ప్రారంభం వంటి అవసరాలకు ఇది ఉపయోగపడేలా రూపకల్పన చేశారు. చిన్న వయస్సులోనే పెట్టుబడి మొదలు పెడితే, దీర్ఘకాల కాంపౌండింగ్ వల్ల పెట్టుబడి విలువ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
పెట్టుబడి నిర్మాణం – రెండు మార్గాలు
ఈ స్కీమ్లో సాధారణంగా రెండు విధాల ఆప్షన్లు ఉంటాయి:
ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ (ఈక్విటీ ఆధారితం):
ఇందులో ఎక్కువ భాగం స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడతారు. దీర్ఘకాలంలో ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గుల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రిస్క్ తీసుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఇది అనుకూలం.
సేవింగ్స్ ప్లాన్ (డెట్ ఆధారితం):
బాండ్లు, డెట్ సాధనాల్లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతారు. ఇందులో తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. స్థిరమైన రాబడుల అవకాశం ఉంటుంది. సురక్షితమైన మార్గాన్ని ఎంచుకునే వారికి సరైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. కుటుంబ అవసరాలు, రిస్క్ భరించే సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఈ రెండింటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
లాక్-ఇన్ నిబంధనలు
ఈ ఫండ్లో పెట్టిన డబ్బును వెంటనే ఉపసంహరించుకోలేరు. కనీసం 5 సంవత్సరాలు లేదా పిల్లలు 18 ఏళ్లు పూర్తిచేసే వరకు విత్డ్రా ఆప్షన్ ఉండదు. ఈ రెండింటిలో ఏది ముందైతే అది వర్తిస్తుంది. ఇది మధ్యలో డబ్బు తీసేయకుండా క్రమశిక్షణతో సేవ్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. పిల్లల కోసం నిజంగా ప్రత్యేకంగా నిల్వ అయ్యే నిధిగా ఇది పనిచేస్తుంది.
కనీస పెట్టుబడి
ఈ స్కీమ్ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. కనీస SIP సుమారు నెలకు రూ. 500 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. లంప్సమ్ పెట్టుబడి సుమారు రూ. 5,000 నుంచి ప్రారంభం. చిన్న మొత్తంతో మొదలు పెట్టి, ప్రతి నెలా క్రమంగా పెట్టుబడి పెడితే కాలక్రమంలో పెద్ద నిధి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 10–15 సంవత్సరాల దీర్ఘకాల లక్ష్యాల కోసం ఇది అనుకూలంగా పరిగణిస్తారు.
ప్రయోజనాలు, జాగ్రత్తలు
అనుభవజ్ఞులైన ఫండ్ మేనేజర్ల నిర్వహిస్తారు. దీర్ఘకాల సంపద సృష్టి అవకాశాలు ఉంటాయి. పిల్లల విద్య వంటి లక్ష్యాలకు ప్రత్యేక దృష్టి ఉంటుంది. చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది మార్కెట్ ఆధారిత పెట్టుబడి, రాబడులు స్థిరంగా ఉండవు, దీర్ఘకాల దృష్టితో పెట్టుబడి పెట్టాలి, మధ్యలో డబ్బు అవసరమైతే ముందుగానే ప్రణాళిక అవసరం. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇప్పటినుంచే ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్రారంభించడం మంచిది. అయితే పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆదాయం, రిస్క్ సామర్థ్యం, లక్ష్యాల కాలవ్యవధి పరిశీలించడం అవసరం. అవసరమైతే ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం మంచిది.
గమనిక: మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. కాబట్టి పెట్టుబడి మొదలు పెట్టే ముందు నిపుణుల సూచనలు పాటించడం ఉత్తమం.