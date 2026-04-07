Hyderabad : రూ.50 లక్షల్లోనే ఇండిపెండెంట్ హౌస్.. హైదరాబాద్ లో అతితక్కువ ధరకే ఇళ్లు లభించే టాప్ 5 ప్రాంతాలివే..!
Hyderabad Real Estate : హైదరాబాద్ లో సొంతిల్లు మీ కలా..? అయితే అతి తక్కువ ధరకే ఇండిపెండెంట్ హౌస్, అపార్ట్ మెంట్ ప్లాట్స్ లభించే ప్రాంతాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకొండి
హైదరాబాద్ లో బడ్జెట్ ప్రెండ్లీ ఇళ్లు లభించే ప్రాంతాలివే..
హైదరాబాద్ మహానగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఐటీ రంగం విస్తరణ, మెట్రో కనెక్టివిటీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) సౌకర్యాల వల్ల గత కొన్నేళ్లుగా రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కొండాపూర్ వంటి పశ్చిమ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో సామాన్యుడు ఇల్లు కొనడం గగనమైపోతోంది. అయితే ఇప్పటికీ హైదరాబాద్, దాని శివారు ప్రాంతాల్లో మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటు ధరల్లో ఇళ్లు లభించే కొన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. 2026 నాటి రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ విశ్లేషణ ప్రకారం, తక్కువ ధరకే ఇళ్లు లభించే టాప్ 5 ప్రాంతాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ఘటకేసర్ (Ghatkesar) - తూర్పు హైదరాబాద్
హైదరాబాద్-వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఘటకేసర్ ప్రస్తుతం బడ్జెట్ ధరలో ఇళ్లు వెతికే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్గా మారింది. ఇన్ఫోసిస్ వంటి దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు ఇక్కడే ఉండటం, ఎంఎంటీఎస్ (MMTS) సౌకర్యం ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
ధరల వివరాలు : ఇక్కడ అపార్ట్మెంట్లలో చదరపు అడుగు ధర రూ.4,000 నుండి రూ.5,500 మధ్య ఉంది. ఇండిపెండెంట్ ఇళ్లు (Independent Houses) సుమారు రూ.40 లక్షల నుండి రూ.80 లక్షల బడ్జెట్లో లభిస్తున్నాయి.
2. పటాన్చెరు (Patancheru) - వాయువ్య హైదరాబాద్
ఒకప్పుడు పారిశ్రామిక ప్రాంతంగా ఉన్న పటాన్చెరు ఇప్పుడు నివాస ప్రాంతంగా వేగంగా మారుతోంది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్కు అతి సమీపంలో ఉండటం, గచ్చిబౌలి వంటి ఐటీ హబ్లకు కేవలం 20-30 నిమిషాల్లో చేరుకునే వీలుండటం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
ధరల వివరాలు : ఇక్కడ చదరపు అడుగు ధర రూ.4,500 నుండి రూ.6,000 వరకు ఉంది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విల్లాలు కూడా నగరంతో పోలిస్తే ఇక్కడ తక్కువకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. పటాన్ చెరు నుండి సంగారెడ్డి మధ్యలో అనేక అపార్ట్ మెంట్స్, విల్లాలు వెలుస్తున్నాయి.
3. ఉప్పల్, పోచారం (Uppal & Pocharam)
తూర్పు హైదరాబాద్లో మెట్రో కనెక్టివిటీ వల్ల ఉప్పల్ ప్రాంతం బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఉప్పల్ నుండి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే పోచారం, మేడిపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో ఇంకా అందుబాటు ధరల్లోనే ఇళ్లు లభిస్తున్నాయి. ఐటీ నిపుణులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇది సరైన ప్రాంతం.
ధరల వివరాలు : పోచారంలో ఫ్లాట్స్ ధర చదరపు అడుగుకు రూ.3,800 నుండి రూ.5,000 వరకు ఉంది. ఒక మోస్తరు 2BHK ఇల్లు ఇక్కడ రూ.45 లక్షల నుండి రూ.60 లక్షల లోపు దొరికే అవకాశం ఉంది.
4. మహేశ్వరం, తుక్కుగూడ (Maheshwaram & Tukkuguda)
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు సమీపంలో ఉండటంతో పాటు ఫార్మా సిటీ అభివృద్ధి చెందుతుండటంతో దక్షిణ హైదరాబాద్పై అందరి దృష్టి పడింది. భవిష్యత్తులో పెట్టుబడికి కూడా ఇది అద్భుతమైన ప్రాంతం. ఇక్కడ విల్లా ప్లాట్లు, చిన్నపాటి ఇళ్లు తక్కువకే లభిస్తాయి.
ధరల వివరాలు : ఈ ప్రాంతంలో ఫ్లాట్ల ధర చదరపు అడుగుకు రూ.4,000 నుండి రూ.5,500 వరకు పలుకుతోంది. ఓపెన్ ప్లాట్ల విషయంలో ఇంకా ఇక్కడ మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి.
5. బాచుపల్లి, నిజాంపేట్ శివారు (Bachupally & Suburbs)
కూకట్పల్లి, మియాపూర్ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఉంటూనే, బడ్జెట్లో ఇల్లు కావాలనుకునే వారికి బాచుపల్లి సరైన ఆప్షన్. ఇక్కడ విద్యా సంస్థలు ఎక్కువగా ఉండటం కుటుంబాలకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. అలాగే హైటెక్ సిటీ, గచ్చచిబౌలి వంటి ఐటీ ఏరియాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది.
ధరల వివరాలు: బాచుపల్లి శివారు ప్రాంతాల్లో చదరపు అడుగు ధర రూ.4,200 నుండి రూ.5,800 మధ్య ఉంది. మియాపూర్, కెపిహెచ్బి మెట్రోలకు దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ అద్దె ఆదాయం కూడా బాగుంటుంది.
ఇళ్లు కొనేముందు పరిశీలించాల్సిన అంశాలివే..
హైదరాబాద్లో ఇల్లు కొనాలనుకునే వారు కేవలం నేటి ధరలనే కాకుండా, రాబోయే ఐదేళ్లలో అక్కడ జరిగే అభివృద్ధిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. పైన పేర్కొన్న ప్రాంతాలు మధ్యతరగతి ప్రజలకు బడ్జెట్లో సొంతింటి కలని నెరవేర్చుకోవడానికి ఉత్తమమైన ప్రదేశాలు. ఏదైనా ప్రాపర్టీ కొనే ముందు చట్టపరమైన అనుమతులు (HMDA/RERA) ఉన్నాయో లేదో సరిచూసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.