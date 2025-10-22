- Home
- మీ కళ్లలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా.? అయితే మీకు గుండె జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లే
Heart Health: మన శరీరంలో ఏ అవయవం పనిచేయకపోయినా దాని సంకేతాలు ఇతర అవయవాల్లో కనిపిస్తాయి. అదే విధంగా, కళ్లు కూడా గుండె ఆరోగ్యానికి అద్దం వంటివి. వైద్య పరిశోధనల ప్రకారం కంటి పరీక్షల ద్వారా గుండె సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించవచ్చు.
కంటి పరీక్షల ద్వారా గుండె ఆరోగ్య సూచనలు
కంటి రెటీనాలోని సూక్ష్మ రక్తనాళాలు మన మొత్తం రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను ప్రతిబింబిస్తాయి. వీటిలో ఏర్పడే చిన్న మార్పులు రక్తపోటు, స్ట్రోక్ లేదా గుండె వ్యాధుల మొదటి సంకేతాలు కావచ్చు. క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా వైద్యులు ఈ మార్పులను ముందుగానే గుర్తించి, గుండె సమస్యలు పెద్దగా పెరగకముందే నివారణ చర్యలు తీసుకోవచ్చు.
కళ్ళలో కనిపించే ప్రమాద సంకేతాలు
కంటి పరీక్షలో కొన్ని స్పష్టమైన లక్షణాలు గుండె జబ్బుల సూచనగా కనిపిస్తాయి:
కంటి స్ట్రోక్లు: రక్తప్రవాహం తాత్కాలికంగా నిలిచిపోవడం వల్ల రెటీనాపై చిన్న మచ్చలు ఏర్పడతాయి.
రెటీనా డ్యామేజ్: రక్తనాళాలకు స్వల్ప నష్టం కలిగితే గుండెపై అధిక ఒత్తిడి ఉందని సూచిస్తుంది.
సిరల ఇరుకుదనం లేదా మెలికలు: రక్తప్రవాహం సరిగా లేకపోవడం గుండె సమస్యలకు సంకేతం.
స్వల్ప రక్తస్రావం: కంటి లోపల రక్తనాళాలు బలహీనపడినప్పుడు కనిపించే లక్షణం.
హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కళ్ళలో ఎందుకు కనిపిస్తాయి?
గుండె జబ్బులు చాలా సార్లు మెల్లగా, స్పష్టమైన లక్షణాలు లేకుండా అభివృద్ధి చెందుతాయి. రక్తనాళాలు బలహీనపడే సమయంలో కళ్ళలోని సన్నని రక్తనాళాలు ముందుగా ప్రభావితమవుతాయి. అందుకే కంటి స్కాన్లు, ముఖ్యంగా OCT (Optical Coherence Tomography) వంటి ఆధునిక పరీక్షలు, గుండె వ్యాధుల తొలి దశలను గుర్తించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
నిపుణుల అభిప్రాయం
అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ఆప్తాల్మాలజీ నిపుణుడు డాక్టర్ జోసెఫ్ న్జెగోడా మాట్లాడుతూ, “కంటి OCT స్కాన్లు కేవలం చూపు సమస్యలకే కాకుండా గుండె, మెదడు సంబంధిత వ్యాధులను కూడా సూచిస్తాయి. కంటి రెటీనా చిత్రాల ద్వారా గుండె వ్యాధి అభివృద్ధి చెందుతోందో లేదో వైద్యులు ముందే గుర్తించగలరు” అని తెలిపారు. ఆయన మాటల్లో ఒక వ్యాధిని త్వరగా గుర్తించడం వల్ల చికిత్స వేగంగా ప్రారంభించవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
వైద్యులు సూచించినట్లుగా, క్రమం తప్పకుండా కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సినవారు:
* అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు
* అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు
* టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులు
* ధూమపానం చేసే వారు, లేదా గతంలో అలవాటు ఉండి ఇప్పుడు మానేసినవారు కూడా.
* కుటుంబంలో గుండె వ్యాధుల చరిత్ర ఉన్నవారు
* 40 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు మాత్రమే. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.