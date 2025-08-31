మీ కిడ్నీలు బాగుండాలంటే ఈ ఫుడ్స్ తినకపోవడమే మంచిది!
కిడ్నీలు శరీరం నుంచి వ్యర్థ పదార్థాలను బయటకు పంపిస్తాయి. అవి సరిగ్గా పనిచేస్తేనే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. అయితే మనం తినే కొన్ని ఫుడ్స్ కిడ్నీ పనితీరును ప్రభావితం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పదార్థాలు కిడ్నీ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అవేంటో చూద్దాం.
ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాల్లో అధిక సోడియం, నైట్రేట్లు ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. అధిక సోడియాన్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి కిడ్నీలు ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్స్ కి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
రెడ్ మీట్
రెడ్ మీట్ ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం కిడ్నీలకు హానికరం. రెడ్ మీట్ లో ప్రోటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కిడ్నీ పనితీరుపై ప్రభావం పడుతుంది. కాలక్రమేణా ఇది కిడ్నీ వ్యాధులకు దారితీస్తుంది.
సోడాలు
సోడా వంటి పానీయాల్లో ఫాస్పరస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అవి కిడ్నీ సమస్యలకు కారణమవుతాయి. అంతేకాదు వీటిలోని అధిక చక్కెర.. బరువు పెరగడానికి, ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దోహదం చేస్తుంది. దానివల్ల క్రమంగా కిడ్నీ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుంది.
ఇన్స్టంట్ ఫుడ్స్
ఇన్స్టంట్ ఫుడ్, సూప్లలో అధిక సోడియం, కృత్రిమ రంగులు ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలకు హాని కలిగిస్తాయి. అధిక రక్తపోటుకు దారితీస్తాయి. ఊరగాయ, ప్యాక్ చేసిన చిరుతిళ్లలో కూడా ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల శరీరంలో సోడియం స్థాయిలు పెరుగుతాయి. అదనపు సోడియంను తొలగించడానికి కిడ్నీలు ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల కాలక్రమేణా కిడ్నీల పనితీరు దెబ్బతింటుంది.
పాల ఉత్పత్తులు
పాల ఉత్పత్తుల్లో కాల్షియం, ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అయితే వీటిని అధికంగా తీసుకుంటే శరీర కణాల్లో కాల్షియం పేరుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. దీనివల్ల కిడ్నీలు దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని కూడా మితంగా తీసుకోవడం మంచిది.