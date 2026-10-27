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Rice Water: బియ్యం నీళ్లు పోస్తే... ఈ మొక్కలు వేగంగా పెరుగుతాయి...

gardening Oct 27 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:stockPhoto
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బియ్యం నీటిలో పోషకాలు..

బియ్యం నీటిలో స్టార్చ్, ఫాస్పరస్, పొటాషియంతో పాటు.. చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి మట్టికీ, మొక్కల వేర్లకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. 

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ఆకుకూరలు

ఆకుకూరలకు బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పోస్తే అవి చాలా వేగంగా, గుబురుగా పెరుగుతాయి.

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టమాటా

టమాటా మొక్కలకు ఈ నీళ్లు పోయడం వల్ల పూత, కాయల ఎదుగుదల అద్భుతంగా పెరుగుతుంది.

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పచ్చిమిర్చి

పచ్చిమిర్చి మొక్క బలంగా మారడానికి, మంచి దిగుబడి ఇవ్వడానికి బియ్యం నీళ్లు బాగా సహాయపడతాయి.

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వంకాయ

వంకాయ మొక్కలకు బియ్యం కడిగిన నీళ్లు పోస్తే కాయల దిగుబడి అమాంతం పెరుగుతుంది.

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పాలకూర

పాలకూర మొక్కలకు ఈ నీళ్లు పోయడం వల్ల ఆకులు పచ్చగా, ఎంతో ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి.

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కొత్తిమీర

కొత్తిమీర మొక్క బలంగా పెరగడమే కాకుండా, ఆకులు ఎంతో తాజాగా ఉంటాయి.

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నిమ్మ, నారింజ

నిమ్మ, నారింజ లాంటి మొక్కలకు బియ్యం నీళ్లు పోస్తే కాయలు లేదా పండ్ల సైజు బాగా పెరుగుతుంది.

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చీడపీడల నివారణకు

వంట చేసే ముందు బియ్యం కడిగిన నీళ్లను పారబోయకుండా మట్టిలో పోయండి. ఇది మొక్కలకు చీడపీడలు, ఫంగస్ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

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