Jasmine: ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఇంట్లో కుండీల్లో ఈజీగా పెంచే మల్లె రకాలు

ఇది సాధారణ మల్లె మొక్క, దీన్ని కుండీ నుంచి తీగలాగా పెంచుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఎక్కువ సువాసన కలిగి ఉండి, స్వచ్ఛమైన తెల్లటి పూలను పూస్తుంది.
ఇది ఐదు రేకుల మల్లె, వానాకాలం నుంచి వేసవికాలం వరకు పూలను ఇస్తుంది. ఇది 3 మీటర్ల ఎత్తు పెరుగుతుంది.
ఇంటి గార్డెన్లో ఈ మల్లెను పెంచుకోవచ్చు. అమ్మకానికి మల్లెలు పెంచే రైతులు ఈ రకాన్ని పండిస్తారు. ఇది మీకు పుష్కలంగా పూలను ఇస్తుంది.
ఈ మల్లె పూలు రంగులో పింక్ షేడ్ కలిగి ఉంటాయి. నీడ ప్రాంతంలో పింక్ మల్లె సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇంటి కిటికీ దగ్గర కుండీ పెట్టుకుని ఈ పువ్వును పెంచుకోండి.
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