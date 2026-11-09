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Jasmine: ఎక్కువ శ్రమ లేకుండా ఇంట్లో కుండీల్లో ఈజీగా పెంచే మల్లె రకాలు

gardening Nov 09 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Gemini
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అరేబియన్ మల్లె అరేబియన్ జాస్మిన్ (మోగ్రా / జాస్మినమ్ సంబాక్)

ఇది సాధారణ మల్లె మొక్క, దీన్ని కుండీ నుంచి తీగలాగా పెంచుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఎక్కువ సువాసన కలిగి ఉండి, స్వచ్ఛమైన తెల్లటి పూలను పూస్తుంది.

Image credits: Gemini
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స్టార్ మల్లె స్టార్ జాస్మిన్ (ట్రాకెలోస్పెర్మమ్ జాస్మినోయిడ్స్)

ఇది ఐదు రేకుల మల్లె, వానాకాలం నుంచి వేసవికాలం వరకు పూలను ఇస్తుంది. ఇది 3 మీటర్ల ఎత్తు పెరుగుతుంది.

Image credits: Gemini
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కామన్ మల్లె కామన్ జాస్మిన్ (జాస్మినమ్ అఫిసినేల్)

ఇంటి గార్డెన్‌లో ఈ మల్లెను పెంచుకోవచ్చు. అమ్మకానికి మల్లెలు పెంచే రైతులు ఈ రకాన్ని పండిస్తారు. ఇది మీకు పుష్కలంగా పూలను ఇస్తుంది.

Image credits: Gemini
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పింక్ మల్లె పింక్ జాస్మిన్ (జాస్మినమ్ పాలియాంథమ్)

ఈ మల్లె పూలు రంగులో పింక్ షేడ్ కలిగి ఉంటాయి. నీడ ప్రాంతంలో పింక్ మల్లె సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇంటి కిటికీ దగ్గర కుండీ పెట్టుకుని ఈ పువ్వును పెంచుకోండి.

Image credits: Gemini

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