Camphor Plant: ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో కర్పూరం మొక్కను కుండీలో ఈజీగా పెంచవచ్చు!
పూజలు, వ్రతాల సమయంలో మనం కర్పూరాన్ని వెలిగిస్తుంటాం. ఇది ఇంట్లో సువాసనతో పాటు పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు. మరి అలాంటి కర్పూరం మొక్కను ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా పెంచుకోవాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Camphor Plant Step by Step Guide
హిందూ సంస్కృతిలో కర్పూరానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉంది. పూజలు, వ్రతాలు, ఇతర శుభకార్యాల్లో కర్పూరాన్ని వినియోగిస్తుంటారు. కర్పూరం వెలిగిస్తే ఇంట్లో మంచి వాసనే కాదు.. నెగెటివ్ ఎనర్జీ దూరం అవుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు. అయితే కర్పూరాన్ని ప్రతీసారి బయట కొనుగోలు చేయడంకంటే ఇంట్లోనే పెంచుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనే ఆలోచన చాలామందిలో ఉంటుంది. సరిగ్గా అలాంటివారికోసమే ఈ టిప్స్. వీటితో ఈజీగా కర్పూరం మొక్కను కుండీలో పెంచుకోవచ్చు.
మొక్క ఎంపిక ముఖ్యం
కర్పూరంలో చాలా ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. కర్పూరం మొక్కను పెంచుకోవాలి అనుకునేవారు ముందుగా మొక్కను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వేర్లతో ఉన్న చిన్న మొక్క లేదా కర్పూరం గింజలు ఎంచుకోవాలి. ఈ మొక్క కుండీలో ఈజీగా పెరుగుతుంది. అయితే నీరు నిలిచే కుండీ తీసుకోవద్దు. దానివల్ల మొక్క వేర్లు చెడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎలా నాటాలంటే?
కర్పూరం మొక్కను నాటే మట్టిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. మొదట మట్టిలో కొంత కంపోస్ట్ ఎరువు కలిపి మొక్కలను నాటాలి. ఇది వేర్లను బలంగా ఉండేలా చేస్తుంది. కర్పూరం మొక్కను కుండీలో నింపిన మట్టిలో సరిగ్గా నాటడం కూడా ముఖ్యమే. మట్టిలో 10 సెంటీ మీటర్ల లోతులో మొక్కలు లేదా విత్తనాలను నాటాలి.
తేమ అవసరం
మొక్కకు నీరు పోసే విధానం కూడా ముఖ్యమే. కర్పూరం మొక్కకు తేమ అవసరం. కానీ మట్టిలో నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ప్రతి రోజు మట్టి పైభాగాన్నిచెక్ చేసుకోవాలి. మట్టి పొడిగా మారితే నీళ్లు పోయాలి. మొక్క నాటిన ప్రారంభంలో ప్రతి రోజు నీటిని స్ప్రే చేసి తేమగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
సూర్యరశ్మి అవసరం
కర్పూరం మొక్కకు సూర్యరశ్మి అవసరం. కానీ మొక్కను పెట్టిన తర్వాత మొదటి రెండు వారాలు నేరుగా సూర్యరశ్మి తాకకుండా చూసుకోవాలి. దానివల్ల మొక్క త్వరగా పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాత దీనికి 15 నుంచి 27 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అవసరం. ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువైనా, తక్కువైనా మొక్క వేర్లు దెబ్బతింటాయి.
మానసిక శాంతి
ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో కర్పూరం మొక్కను ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ మొక్క ఇంట్లో సువాసన, సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది. మంచి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం, మానసిక శాంతికి తోడ్పడుతుంది.