Mint Growing: బయట కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంట్లోనే పుదీనా ఈజీగా పెంచేయండి
Mint Growing: వంట కోసం ప్రతివారం పుదీనా మార్కెట్ లో కొనుగోలు చేస్తున్నారా? ఇక.. నుంచి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఈజీగా.. ఇంట్లోనే చాలా సులభంగా పెంచేయచ్చు. అయితే, సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే చాలు.
బాల్కనీలోనే పుదీనా పెంచే పద్ధతి..
పుదీనా (Mint) ప్రతి ఇంట్లో ఉపయోగపడే సువాసన గల ఆకుకూర. చట్నీలు, బిర్యానీ, పుదీనా రైస్, జ్యూస్, టీ, రైతా వంటి ఎన్నో వంటల్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తుంటారు. తరచూ మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఒకసారి ఇంట్లోనే పుదీనా మొక్కను పెంచుకుంటే నెలల తరబడి తాజా ఆకులను కోసుకుని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
పుదీనా మొక్కను పెంచడం చాలా సులభం. సరైన మట్టి, కొద్దిపాటి సూర్యరశ్మి, తగినంత తేమ ఉంటే ఈ మొక్క వేగంగా పెరిగి గుబురుగా మారుతుంది.
పుదీనా మొక్క నాటేందుకు టిప్స్
తాజా కొమ్మలతోనే కొత్త మొక్కలు తయారు చేయొచ్చు
పుదీనాను విత్తనాల కంటే కొమ్మలతో పెంచడం చాలా సులభం. మార్కెట్లో కొనుగోలు చేసిన తాజా పుదీనా నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉన్న 10-15 సెం.మీ. పొడవైన కొమ్మలను ఎంచుకోండి. కింది భాగంలోని ఆకులను తొలగించి, ఆ కొమ్మలను నీళ్లు ఉన్న గ్లాసులో పెట్టండి.
రెండు రోజులకు ఒకసారి నీటిని మార్చండి. సాధారణంగా 4-7 రోజుల్లో చిన్న తెల్లటి వేర్లు కనిపిస్తాయి. వేర్లు వచ్చిన తర్వాత వాటిని మట్టితో నింపిన కుండీలో నాటితే త్వరగా కొత్త మొక్కగా పెరుగుతుంది.
వెడల్పాటి కుండీ మంచిది
పుదీనా లోతుగా కాకుండా పక్కలకు విస్తరిస్తూ పెరుగుతుంది. అందుకే లోతైన కుండీల కంటే వెడల్పాటి కుండీలు లేదా గ్రో బ్యాగ్లు ఉపయోగించడం మంచిది.
కుండీ అడుగున నీరు బయటకు వెళ్లే రంధ్రాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. నీరు నిల్వ ఉంటే వేర్లు కుళ్లిపోవచ్చు.
మంచి మట్టి మిశ్రమం ఇలా ఉండాలి
పుదీనా బాగా పెరగాలంటే తేలికగా, గాలి ఆడే మట్టి అవసరం. ఇందుకోసం:
ఎర్రమట్టి – 1 భాగం
కోకో పీట్ – 1 భాగం
కంపోస్ట్ లేదా పశువుల ఎరువు – 1 భాగం
ఈ మిశ్రమం తేమను నిల్వ ఉంచడంతో పాటు వేర్లు వేగంగా వ్యాపించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఎంత సూర్యరశ్మి అవసరం?
పుదీనా మొక్కకు రోజుకు 4-6 గంటల వరకు పాక్షిక సూర్యరశ్మి సరిపోతుంది. ఉదయం వచ్చే మృదువైన ఎండ చాలా మంచిది.
బాల్కనీ, కిటికీ పక్కన లేదా ఉదయం ఎండ వచ్చే ప్రదేశంలో ఉంచండి. మధ్యాహ్నం గట్టి ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే ఆకులు మాడిపోవచ్చు.
నీళ్లు ఎలా పోయాలి?
పుదీనా మట్టి ఎప్పుడూ స్వల్పంగా తడిగా ఉండాలి. అయితే నీరు నిల్వ ఉండకూడదు.
మట్టి పొడిగా అనిపించినప్పుడు మాత్రమే నీళ్లు పోయాలి.
వేసవిలో తరచుగా నీళ్లు అవసరం కావచ్చు.
చలికాలంలో తక్కువ నీళ్లు సరిపోతాయి.
ఉదయం లేదా సాయంత్రం నీళ్లు పోయడం మంచిది.
ఆకులపై స్వల్పంగా నీళ్లు పిచికారీ చేస్తే మొక్క తాజాగా కనిపిస్తుంది.
గుబురుగా పెరగాలంటే చిగుర్లు కత్తిరించాలి
పుదీనా ఎత్తుగా మాత్రమే పెరగకుండా, పక్కలకు విస్తరించి గుబురుగా మారాలంటే పై చిగుర్లను తరచూ కత్తిరించాలి.
వంట కోసం ఆకులు తీసుకునేటప్పుడు కూడా పైభాగంలోని చిగుర్లను మాత్రమే కట్ చేస్తే కొత్త కొమ్మలు ఎక్కువగా వస్తాయి. నెలకోసారి సహజ ఎరువు వేయండి
మొక్క ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే నెలకోసారి:
కంపోస్ట్
వర్మీ కంపోస్ట్
బాగా కుళ్లిన పశువుల ఎరువు
వాడిన టీ పొడి (చక్కెర లేకుండా)
వంటివి కొద్దిగా వేయండి. ఎక్కువ ఎరువు వేయడం కూడా మంచిది కాదు.
పుదీనాలో వచ్చే సాధారణ సమస్యలు
ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారితే: ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తున్నారేమో.
ఆకులు చిన్నగా ఉంటే: సూర్యరశ్మి లేదా పోషకాలు తక్కువగా ఉండొచ్చు.
చిన్న పురుగులు కనిపిస్తే: వేపనూనెను నీటిలో కలిపి వారానికి ఒకసారి స్ప్రే చేయండి.
ఎప్పుడు కోయాలి?
మొక్క నాటిన 30-40 రోజుల తర్వాత ఆకులను కోయడం ప్రారంభించవచ్చు. ఒకేసారి మొత్తం మొక్కను కోయకుండా, అవసరమైన కొమ్మల చివర భాగాన్ని మాత్రమే కత్తిరిస్తే మళ్లీ కొత్త చిగుర్లు వస్తూనే ఉంటాయి.
చిన్న చిట్కా
పుదీనా చాలా వేగంగా వ్యాపిస్తుంది. ఒక కుండీలో బాగా పెరిగిన తర్వాత వేర్లతో పాటు చిన్న భాగాలను వేరు చేసి మరో కుండీలో నాటితే కొత్త మొక్కలు సిద్ధమవుతాయి. ఇలా ఒకే మొక్కతో అనేక కుండీల్లో పుదీనాను పెంచుకోవచ్చు.
పుదీనా మొక్కను పెంచడానికి పెద్ద తోట అవసరం లేదు. చిన్న కుండీ, మంచి మట్టి, కొద్దిపాటి సూర్యరశ్మి, తగినంత తేమ ఉంటే చాలు. సరైన సంరక్షణతో ఒకే మొక్క నుంచి నెలల తరబడి తాజా పుదీనా ఆకులను పొందవచ్చు. ఇంట్లోనే పెంచిన పుదీనా ఆరోగ్యకరమైనదే కాకుండా, ఎప్పుడైనా తాజా సువాసనతో వంటకాలను మరింత రుచికరంగా మారుస్తుంది.