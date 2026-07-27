Kanthari Chilli: గుంటూరు మిర్చిని మించిన ఘాటు..ఇంట్లోనే పెంచేయొచ్చు

కాంతారి మిరప మొక్కలు పెరగాలంటే రోజుకు కనీసం 5 నుంచి 6 గంటల పాటు నేరుగా ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే మొక్క బాగా పెరుగుతుంది.
ఈ మొక్కను నేల మీదే కాదు, పెద్ద సైజు కుండీలో లేదా గ్రోబ్యాగ్లో కూడా సులభంగా పెంచవచ్చు. మట్టి, కోకోపీట్, పశువుల ఎరువును సరైన నిష్పత్తిలో కలిపి మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
మొక్కను నాటేటప్పుడు, అడుగున ఎండిన పశువుల ఎరువు, కొద్దిగా వేపపిండిని బేసల్ ఫెర్టిలైజర్గా వేయాలి. కుండీలో నీరు నిలిచిపోకుండా, బయటకు పోయేలా చూసుకోవాలి.
మొక్క పెరుగుతున్నప్పుడు పై కొనలు తుంచేస్తే తర్వాత కొమ్మలతో గుబురుగా పెరుగుతుంది. కొమ్మలు ఎక్కువగా ఉంటే పూలు, కాయలు కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి. దిగుబడి పెరుగుతుంది.
వారానికి ఒకసారి వేపనూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని లేదా పుల్లటి మజ్జిగను పిచికారీ చేస్తే ఆకుముడత తెగులు రాకుండా నివారించవచ్చు.
వంటగదిలోని సేంద్రియ వ్యర్థాలు, గంజి నీళ్లను పులియబెట్టి మొక్కకు పోస్తే దాని ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది.
సరైన నీటిపారుదల, సేంద్రియ ఎరువులు అందిస్తే చాలు. ఏడాది పొడవునా తాజా మిరపకాయలను మీ పెరటి నుంచే కోసుకోవచ్చు. ఈ మొక్కలు దాదాపు 4 ఏళ్ల వరకు కాపునిస్తాయి.
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